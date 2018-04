Anzeige

Mit nur 66,35 Prozent gewählt

Meinung: Nahles droht ein Marathon politischer Niederlagen

Die Situation, in der Andrea Nahles als erste Frau in der Geschichte der SPD den Bundesparteivorsitz übernimmt, ist noch schlimmer als die, in der Hannelore Kraft 2006 Chefin der NRW-SPD wurde. Ein Kommentar von WZ-Chefredakteur Ulli Tückmantel. mehr