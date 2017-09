Spahn : Diesem Land geht es so gut wie nie. Wir müssen alles dafür tun, dass das so bleibt. Was macht die Digitalisierung mit Gesellschaft und Wirtschaft? Wir müssen die Wertschöpfung, etwa beim autonomen Fahren, in Sindelfingen, in Wolfsburg und hier in Westfalen halten, die darf nicht ins Silicon Valley oder nach China abwandern. Das zweite große Thema ist die Alterung der Gesellschaft. Mit der Flexirente haben wir einen wichtigen Anreiz gesetzt für alle, die freiwillig länger arbeiten wollen. Wir brauchen diese erfahrenen Fachkräfte. Und drittens die große Frage: Wie schaffen wir Zusammenhalt in einer immer vielfältigeren Gesellschaft? Wir wollen miteinander leben und nicht nebeneinander her.

Was würden Sie sich denn in einer weiteren Amtszeit von Angela Merkel erwarten?

Jens Spahn : Das wird sich zeigen. Es ist jedenfalls eine Riesenleistung von Christian Lindner , die FDP wieder so nach vorne gebracht zu haben. Bei der FDP ist die Führungsfrage geklärt. Ganz im Gegensatz zu den Grünen, die ihren Führungs- und Richtungsstreit kultivieren: Mit wem werden wir da am Ende sprechen? Mit grünen Ideologen wie Trittin, oder doch mit bürgerlichen Pragmatikern wie Kretschmann und Özdemir? Mir ist eine Partei, die weiß, was sie will, jedenfalls lieber.

Wuppertal. Viele sehen in Jens Spahn Merkels innerparteilich größten Konkurrenten. Spahn, 37, Münsterländer und seit 2015 Staatssekretär bei Finanzminister Schäuble, findet sich liberal-konservativ. Der Ex-SPD-Wahlkampfhelfer Frank Stauss hat einen potenziellen Kanzlerkandidaten Spahn als „Gottesgeschenk für die SPD“ bezeichnet. Ein Gespräch in Wuppertal.

Spahn : Klar gibt es Debatten. Die CDU ist ein Team. Mit Armin Laschet und Daniel Günther prägen gleich zwei neue Ministerpräsidenten das Bild der Partei mit. Und ich kämpfe mit, dass Bernd Althusmann in Niedersachsen am 15. Oktober das Triple komplett macht. Alle haben ein unterschiedliches Profil. Das ist richtig so in einer Volkspartei, Diskussionen über unterschiedliche Positionen gehören dazu.

Spahn : Wir sind nach den USA das Land mit der meisten Einwanderung auf der Welt. Wir sollten endlich lernen, eine gesunde Erwartungshaltung an die zu formulieren, die zu uns kommen. Wir machen so viele Angebote wie wenige andere Länder: Sprachkurse, Integrationskurse, finanzielle Leistungen. Dafür dürfen wir auch erwarten, dass jemand, der hier leben will, sich auch für unsere Kultur, unsere Geschichte und vor allem unsere Sprache interessiert. Die erste Frage sollte sein: Wo kann ich mit anpacken? - und nicht: Wo kann ich einen Antrag stellen? Das alles können wir mit mehr Selbstbewusstsein formulieren, ohne Schaum vor dem Mund.

Bietet die CDU in Sachen Integration ausreichend an?

Spahn : Sie macht es sich selbst schwer. Es ist eines der Kernprobleme der SPD, dass sie nicht zu ihrem größten Erfolg in diesem Jahrhundert steht. Die Agenda 2010 waren Reformen, die Deutschland gut getan haben. Statt sich zu freuen, kämpft die SPD die Schlachten der Vergangenheit. 2010 ist jetzt sieben Jahre her. Deutschland 2025, das ist das Thema. Wie sind wir auch in zehn Jahren noch so erfolgreich wie heute, darum geht´s.

Spahn : Es geht um eine gute Infrastruktur: Eine gute Anbindung an die Autobahn, eine leistungsfähige Breitbandanbindung, eine wohnortnahe medizinische und schulische Versorgung: All das zu befördern, ist klar Aufgabe des Staates. Eine bessere Infrastruktur scheitert übrigens meist nicht am Geld, wie die Sozis immer behaupten. Das Planungsrecht gehört dringend entschlackt. Zu oft hält der Nistplatz einer Fledermaus in Deutschland wichtige Projekte für Jahre und Jahrzehnte auf. Das kann man ändern.

Spahn : Mir geht es um folgendes: Europa ist Vielfalt. Und wir sind auf dem Weg zu immer mehr Einfalt. Amsterdam, London, Paris oder Prag, das sind eigentlich unterschiedliche Städte mit einer reichen Kultur. Wenn aber in den Hauptstädten Europas nur noch Englisch gesprochen wird, und überall die gleichen Starbucks, die gleiche Musik und die gleichen Trends das Leben prägen, dann geht doch die Vielfalt verloren. Das finde ich schade. Nicht nur ich, wie ich an vielen, vielen Reaktionen merke.

Was kommt in der CDU nach Merkel?

Spahn : Der Münsterländer geht erst in die Kirche und dann einkaufen. Im Ernst: Bis zu acht Mal im Jahr ist vertretbar. Ich finde aber auch, dass es einer Gesellschaft gut tut, wenn sie einen Tag in der Woche mal gemeinsam eine Auszeit nimmt. Ich bin großer Anhänger der Sonntagsruhe.

Was sagen Sie als Münsterländer zu acht verkaufsoffenen Sonntagen in einer streng katholischen Region?

Spahn : Ich wüsste niemanden, der mehr verinnerlicht hat, was in den nächsten 20 oder 30 Jahren auf uns zukommt, als die Kanzlerin. Das Thema hat sie durchdrungen. Wir wollen die digitale Verwaltung endlich konsequent vorantreiben. Der erste Schritt ist mit einer überfälligen Verfassungsänderung gemacht. Der Bund kann mit Kommunen und Ländern ein digitales Bürgerportal aufbauen. KfZ-Anmeldung, ein neuer Reisepass oder die Wohnungs-Ummeldung – das alles muss endlich digital gehen.

Spahn: Warten wir es ab. In der jüngeren Generation gibt es in der CDU nun wirklich viele gute Leute: Julia Klöckner, Daniel Günther in Schleswig-Holstein, Mike Mohring, der nächste Ministerpräsident in Thüringen oder Hendrik Wüst hier in NRW und Michael Kretschmer in Sachsen. Das wird schon.

Alles künftige Konkurrenten, Herr Spahn?

Spahn: Wir haben nur als Team Erfolg. Und wenn wir die richtigen Themen setzen. Wir werden nicht gewählt für die Erfolge der Vergangenheit, wichtiger ist, dass wir an der Zukunft arbeiten. Da gibt es vieles, was gerade auch die junge Generation in der CDU eint.

Ist Ihnen die Kanzlerin nicht viel zu sozialdemokratisch?

Spahn: Sie ist erfolgreich. Union bedeutet Vielfalt, wir sind eine Volkspartei. Und unser Regierungsprogramm zeigt doch auch ein klares Profil bei Leitkultur, innerer Sicherheit und Migration.

Sind Sie froh, dass Herr Seehofer Frau Merkel ab und an wieder auf seine Seite zieht?

Spahn: Horst Seehofer macht jedenfalls sehr engagiert Wahlkampf für Angela Merkel. CDU und CSU sind nur gemeinsam erfolgreich. Wir wollen Flüchtlingen helfen, aber wir dürfen uns nicht übernehmen. Deswegen wollen wir irreguläre Migration, etwa übers Mittelmeer, beenden, und Zuwanderung steuern.