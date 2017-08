Er ist bei der Bundestagswahl der wichtigste Mensch hinter den Zahlen: Bundeswahlleiter Dieter Sarreither hat am 24. September einen besonderen Blick auf Deutschland. Doch um 18.00 Uhr tut er das, was alle tun.

Wiesbaden. Bundeswahlleiter Dieter Sarreither steckt mitten in der heißen Phase der Vorbereitungen für die Bundestagswahl am 24. September. Bislang laufe alles nach Plan, in den Wahlkreisen können die Stimmzettel gedruckt werden.

Bis zur Abstimmung stehen noch umfangreiche Tests an, etwa für eine sichere Datenübermittlung bei Stromausfall. Im dpa-Interview erläutert Sarreither, wie die Ergebnisse von den Wahllokalen in seine Behörde gelangen - und wie er persönlich den Wahlabend verbringen will.

Frage: In wenigen Wochen ist Bundestagswahl - wie weit sind Sie mit den Vorbereitungen und was steht noch an?

Antwort: Wir sind im grünen Bereich. Inzwischen ist klar, dass 42 Parteien zur Wahl antreten wollen. Ab jetzt können in den Wahlkreisen die Stimmzettel gedruckt werden. Wir starten nun eine intensive Test- und Übungsphase und schauen uns unter anderem die Technologien für die Datenübermittlung von den Landeswahlleitern noch mal ganz genau an. Hier geht es darum, mögliche Risiken etwa durch Stromausfall zu erkennen und zu vermeiden. Außerdem haben wir unseren Internetauftritt überarbeitet, der auch die Anforderungen von Tablets und Smartphones erfüllt. Damit kann jeder am Wahlabend mobil auf das Ergebnis in seinem Wahlkreis schauen.

Frage: Könnte die Wahl von Computerhackern angegriffen werden?

Zur Person Dieter Sarreither ist Präsident des Statistischen Bundesamtes - und damit auch Bundeswahlleiter. Der Mathematiker und Volkswirt stammt aus der Pfalz. Er arbeitet seit 1982 beim Statistischen Bundesamt, im Oktober 2015 wurde er zum Präsidenten der Behörde ernannt. Der 65-Jährige ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Antwort: Eine Attacke könnte die Veröffentlichung des vorläufigen Wahlergebnisses schlimmstenfalls verzögern. Die Ergebnisse aus den Wahllokalen werden in der Regel per Telefon an die Gemeinde und dann an den Kreiswahlleiter gemeldet. Weiter geht es zum Landeswahlleiter und schließlich zu uns über interne, verschlüsselte Verbindungen. Die geprüften Ergebnisse für jeden ausgezählten Wahlkreis veröffentlichen wir im Internet. Auch hier haben wir uns in Abstimmung mit dem Bundesamt für die Sicherheit der Informationstechnik auf mögliche Angriffe vorbereitet.

Frage: Bei der Wahl in Amerika standen die Sozialen Medien stark im Fokus. Wie sehen Sie dies für Deutschland?

Antwort: Die Sozialen Medien zählen bei der Wahl 2017 zu den Herausforderungen. Auch hier besteht die Gefahr, dass Fake News im Wahlkampf auf die Wahlentscheidung wirken könnten. Politik und die Medien sollten Vorsorge treffen und Informationen sehr sorgfältig prüfen. Sollte die Wahl selbst Opfer von gezielt platzierten Falschinformationen im Netz werden, etwa dass die Wahllokale angeblich schon um 16.00 Uhr schließen, dann reagieren wir über alle uns zur Verfügung stehenden Kanäle, auch über unseren zertifizierten Twitteraccount.