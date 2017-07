Die CDU will modern sein. Hipp sein heißt das heutzutage. Das Herzstück der Wahlkampfzentrale heißt dann auch „Connect17“. Und Generalsekretär Peter Tauber hat dem Unterstützernetzwerk der Jungen Union einen digitalen Spielplatz in Start-Up-Optik eingerichtet.

Berlin. Der Wutbürger hat einen Bauch, schütteres Haar und trägt ein bräunliches Shirt. Dieser Mann erscheint auf der digitalen Haustür und legt gleich los: „Das ist doch alles eine Soße“, schimpft er auf die Parteien. „Hauen Sie ab!“ Da gibt es für den christdemokratischen Wahlkämpfer nur noch eins: Ruhig bleiben, mit ein paar netten Worten geordnet den Rückzug antreten. So wird im Konrad-Adenauer-Haus der CDU für den Ernstfall geübt.

Allerdings ist das nur eine von mehreren Begegnungen der inszenierten Art. Denn auch freundlich und zugewandt kann man an der Bildschirm-Pforte empfangen werden - beispielsweise mit der Einladung einer gemütlichen Dame zum Kuchen. Dann heißt es: Höflich ablehnen, weil man ansonsten zu viel Zeit verliert. Und natürlich daran erinnern, doch bitteschön die CDU zu wählen. Die Union glaubt zu wissen, wie man den Urnengang am 24. September erfolgreich stemmen kann - von Tür zu Tür. Darum dreht sich fast alles in der Wahlkampfzentrale der Christdemokraten.

Wer der so wichtigen Schaltstelle einen Besuch abstatten will, muss mit dem Fahrstuhl in die zweite Etage fahren. Dann kommt er erst einmal an Wahlplakaten aus früheren Zeiten vorbei. Mit Helmut Kohl („Weltklasse für Deutschland“), Edmund Stoiber („Zeit für Taten“) und natürlich mit Angela Merkel („Ein neuer Anfang“). Wände wurden hier beseitigt oder verrückt, Glasscheiben eingezogen – das ist der „Maschinenraum“, die Einsatzzentrale. Alles ist hier etwas hipper als sonst bei den Konservativen. Die Offenheit soll inspirieren, es gibt einige Sitzecken zum flinken Meinungsaustausch, es gibt Sofas, viel Technik, ein kleines Fernsehstudio - und eine riesige Schultafel. Dann doch wie früher. Darauf kann jeder mal schnell eine kreative Idee fixieren. Eine hängt an der Wand, ein Spruch: „Cool bleiben und Kanzlerin wählen.“

Eigentlich sind es drei Zentralen in einer, die Generalsekretär Peter Tauber in der zweiten Etage vereint hat: Ein Team der Hamburger Agentur „Jung von Matt“ ist vertreten, das auf Plakaten, in Filmchen und im Netz die Kanzlerin volksnah, emotional und zugleich kampfeslustig erscheinen lassen soll. Hier finden auch die Gegnerbeobachtung und die Suche nach Falschnachrichten statt, auf die man sofort reagieren muss. Dazu die Online-Redaktion und das eigentliche Herzstück der Wahlkampfzentrale: „Connect17“.

So nennt sich das Unterstützernetzwerk, das von der Jungen Union betrieben wird. Dahinter verbergen sich Aktivisten um Conrad Clemens, den 33-jährigen Bundesgeschäftsführer der JU. Die halbe Etage hat der erst 42-jährige Tauber den jungen Leuten als digitalen Spielplatz in Start-Up-Optik eingerichtet. Samt Hausattrappe zum Üben. Sie organisieren den Haustürwahlkampf, sie beantworten Fragen am Telefon oder online und sie planen Schulungen. Drei digitale Haustüren sind im Land unterwegs, um Parteigänger für den Umgang mit dem Wähler von Angesicht zu Angesicht fit zu machen. Über 5000 haben sich bereits schulen lassen. Die Mobilisierung ist immens.