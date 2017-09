Seit Wochen bekommt Christian Lindner, der das Haupt-Plakatmotiv seiner Partei ist, im Internet richtig Stoff – keiner polarisiert so wie FDP-Vorsitzende, von dem es mehr als 40 verschiedene Plakatmotive geben soll. Doch es sind weniger Jugendsünden, wie das Bübchen-Video mit der scheußlichen Krawatte, die an Lindner irritieren: Auf den letzten Metern des Wahlkampfs blinkt das 38-jährige Ein-Mann-Programm zusehends nach rechts.

„Stern TV“ hat ein Video bei Facebook verbreitet , dass 1997 für das Jugendmagazin „100 Grad“ von Deutsche Welle TV gemacht wurde und (so der Moderator) zwei Jungs zeige, die zwar noch zur Schule gingen, aber so aussähen wie die „Titelblattmodels vom manager magazin“ und das wohl auch gut fänden.

Berlin/Wermelskirchen. Der Kandidat nahm es mit Humor: Am späten Mittwochabend twitterte Christian Lindner über ein Video, das ihn als Schüler der 13. Klasse am Wermelskirchener Gymnasium zeigt, das sei „Gründerkultur 1.0“ gewesen.

An Ihrem faktenfreien Tiefschlag ist das Schlimmste, dass Sie die Rechtsautoritären verharmlosen, wenn sie Liberale in deren Nähe rücken. CL — Christian Lindner (@c_lindner) 9. September 2017

Die Frage wäre eher, warum der Bundesvorsitzende und Spitzenkandidat der Freien Demokraten dem Rechtsbeistand rechtspopulistischer Autoren ohne Verbreitungskontrolle ein Videointerview gibt – in dessen Auto, auf dem Besucherparkplatz des NDR in Hamburg? Lindners „Rankuscheln an den rechten Rand“ machte auch SPD-Generalsekretär Hubertus Heil bei Twitter zum Thema:

Es ist sehr bedenklich, wie @c_lindner sich derzeit an den rechten Rand ankuschelt. Liberal ist das nicht. — Hubertus Heil (@hubertus_heil) 8. September 2017

Die Huffington Post berichtet, ein Sprecher Lindners habe sich auf Anfrage nicht äußern wollen, ob dem FDP-Chef bekannt war, mit wem er sich zum Interview traf – um dann minutiös aufzulisten, in welchem Umfeld Anwalt Steinhöfel sich bewegt. Der ist getreu der ihm eigenen Kommunikationsart (die „Zeit“ 2007 über ihn: „Rüpel aus Leidenschaft“) inzwischen dazu übergegangen, die Autoren von huffingtonpost.de als „Investigativchen aus dem HuPo-Land“ und „Interview-Polizei“ zu bezeichnen.

Steinhöfels bekanntester Client, der frühere Katzen-Krimi-Autor Akif Pirinçci, hat am Montag nach der Bundestagswahl einen Auftritt als Angeklagter vor dem Amtsgericht Dresden – wegen Volksverhetzung. Dem Angeklagten wird laut Pressemitteilung des Amtsgerichts vorgeworfen, „am Abend des 19.10.2015 am Theaterplatz in Dresden als Gastredner bei einer Versammlung des Pegida e.V. vor mehr als 20.000 Zuhörern gegen in der BRD lebende Menschen muslimischen Glaubens und muslimische Flüchtlinge in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, zum Hass aufgestachelt zu haben“.