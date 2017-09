Berlin. AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland kann es gar nicht abwarten. Schon kurz vor 18.00 Uhr steht er auf der Bühne in der Diskothek „Traffic Club“ am Berliner Alexanderplatz und wartet dort auf die Bekanntgabe der ersten Prognosen. Die Räume sind in blaues Licht getaucht, an der Wand hängen... mehr