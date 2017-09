Berlin. Im Debat-O-Meter bewerteten rund 20.000 Zuschauer das TV-Duell in Echtzeit. Auch bei den Anhängern der Gegenseite konnten die Kandidaten punkten. Angela Merkel hatte ihren Höhepunkt bei SPD-Anhängern nach etwa 85 Minuten Schlagabtausch.

Ihr bester Moment ist aus Sicht der SPD-Wähler die Aussage: Man dürfe sich nicht an den Terror gewöhnen, sondern müsse sich ihm entgegenstellen - und die eigene Art zu leben verteidigen. Hier schnellen die Positiv-Berwertungen für die Amtsinhaberin in die Höhe, so die Politikwissenschaftler der Uni Freiburg in der Auswertung der Stimmabgaben im Debat-O-Meter.

Den Tiefpunkt in Merkels Ausführungen sahen die SPD-Anhänger in ihrer Aussage im Kontext der gleichgeschlechtlichen Ehe, dass sie die Ehe im Grundgesetz als Verbindung von Mann und Frau verstehe. Diese Passage stößt bei SPD-Wählern auf deutlichen Widerspruch - und erhält massig negative Bewertungen.

In der Vorab-Befragung wurde die politische Grundhaltung der Debat-O-Meter-Teilnehmer ermittelt. 26,4 Prozent gaben an, die CDU wählen zu wollen. Für die SPD wollten 19,3 Prozent stimmen. Den Grünen standen 5,3 Prozent nahe, der FDP 10,8 Prozent, der Linken 6,3 Prozent und der AfD 8,1 Prozent. 23,4 Prozent der Teilnehmer gaben vor der Debatte an, noch unentschlossen zu sein. Es dominierte also keine Partei klar – im Gegensatz zum Duell der kleinen Parteien am Mittwoch. Hier hatte es besonders die AfD geschafft, Anhänger zu mobilisieren. ger

