Kreis Viersen. Andreas Kaiser, Schulleiter in Tönisvorst, versandte am Freitag die Rednerliste zur Gründungsfeier der Rupert-Neudeck-Gesamtschule am 6. Oktober. Sowohl hinter Uwe Schummer als auch hinter Udo Schiefner stand die Abkürzung „MdB“, Mitglied des Deutschen Bundestags. Das stimmte vor dem... mehr