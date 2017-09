Christian Lindner wurde am 7. Januar 1979 in Wuppertal geboren. Seit Dezember 2013 ist er Bundesvorsitzender der FDP und holte die Partei aus ihrem Tief nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag wieder heraus. Er ist auch Landtagsabgeordneter und Landesvorsitzender der FDP in NRW und führte maßgeblich die Koalitionsverhandlungen für die neue schwarz-gelbe Regierung in Düsseldorf.