Axel Fischer aus Düsseldorf ist seit 30 Jahren Wahlhelfer. Ein Gespräch über Pannen beim Wahlgeheimnis, Ärger am Wahltag und eine sinkende Wahlbeteiligung.

Düsseldorf. Wenn am Wahlsonntag um 18 Uhr die Wahllokale schließen, haben sie noch nicht Feierabend: die rund 650 000 Wahlhelfer, die deutschlandweit bei der Bundestagswahl in etwa 88 000 Wahllokalen im Einsatz sind. Dann geht das Auszählen der Stimmzettel los – öffentlich, wohlgemerkt. Jeder, der möchte, kann den Freiwilligen dabei auf die Finger schauen. Was sich alles im Laufe eines Wahlsonntags abspielen kann, weiß Axel Fischer (53). Er ist seit 30 Jahren Wahlhelfer in der Landeshauptstadt und seit 16 Jahren Wahlvorsteher in seinem Wahlbezirk 41. Das Wahllokal, für das der städtische Mitarbeiter zuständig ist, wird praktischerweise an seinem Arbeitsplatz eingerichtet: im Straßenverkehrsamt.

Herr Fischer, warum opfern Sie Ihren Sonntag regelmäßig für Wahlen?

Axel Fischer: Das ging bei mir ganz früh los: Ich habe vor 30 Jahren bei der Stadtverwaltung angefangen und bin gleich als Reserve eingesetzt worden. Ich hab mich dann bald freiwillig gemeldet. Bin ja eh immer drangekommen. Ich sehe das aber auch als eine Bürgerpflicht an. Ich habe eine ziemlich lange Anfahrt, könnte mich heute also vom Einsatz befreien lassen. Das will ich aber nicht. Wir können froh sein, dass wir überhaupt wählen dürfen.

Was passiert denn alles an Wahlsonntagen, was waren Ihre Highlights?

Fischer: Zum Großteil waren es Pannen beim Wahlgeheimnis, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Zum Beispiel eine Oma, die nicht mehr gut sehen konnte und mich mit in die Kabine bat. Damit ich ihr helfe, an der richtigen Stelle das Kreuzchen zu machen. In der Kabine quakte sie dann aber in einer Lautstärke, dass es jeder hören konnte: „Wo steht denn jetzt die CDU?!“ Oder Kinder, die mit in die Kabine genommen wurden und dann laut riefen: „Mama, warum machst du dein Kreuz bei der SPD?“

System

Vergütung

Wahlbeteiligung

Landtagswahl 2017 Pro Wahllokal (in NRW sind es etwa 16 000) werden am Wahlsonntag im Schnitt sieben Helfer benötigt, die in zwei Schichten arbeiten und sich so die Zeit von 8 bis 18 Uhr aufteilen. Die genauen Einteilung übernehmen die Kommunen. Jedoch müssen immer der Wahlvorsteher oder sein Vertreter, der Schriftführer oder sein Vertreter und ein Wahlhelfer anwesend sein. In Düsseldorf sind zwei Drittel der Wahlhelfer Mitarbeiter der Stadtverwaltung und ein Drittel andere freiwillige Helfer. Die Bezahlung für Wahlhelfer ist von Kommune zu Kommune sehr unterschiedlich. Augsburg zahlt mit 100 Euro das höchste Erfrischungsgeld. In Berlin erhalten die Urnen- bzw. Briefwahlhelfer bis zu 50 Euro. Der Durchschnittswert: Briefwahlhelfer erhalten 35 Euro, Urnenwahlhelfer 40 Euro. Bei der Bundestagswahl 2002 lag die Wahlbeteiligung bei 79,1 Prozent, 2005 bei 77,7, 2009 bei 70,8 und 2013 bei 71,5 Prozent. 1987, vor 30 Jahren, betrug die Wahlbeteiligung 84,3 Prozent. In mehr als 50 von insgesamt 15 000 Stimmbezirken hatte es laut Wahlprüfungsausschuss Unregelmäßigkeiten zu Lasten der AfD gegeben. Die Zahl der Zweitstimmen musste um 2204 Stimmen auf insgesamt 626 756 Stimmen korrigiert werden. Am Wahlergebnis von 7,4 Prozent und an den daraus resultierenden 16 Sitzen im Landtag änderte sich dadurch aber nichts. Der Antrag der AfD, alle 8,5 Millionen Zweitstimmen neu auszählen zu lassen, scheiterte Anfang September vor dem Ausschuss.

Welche Pannen kommen sonst noch vor?

Fischer: Was oft passiert, ist, dass die Leute im falschen Wahllokal stehen. Die muss man dann leider wieder wegschicken. Genauso wie diejenigen, die reinkommen und sagen, ihre Frau sei leider verhindert, aber man habe eine Vollmacht und wolle jetzt bitte für sie abstimmen.