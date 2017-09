Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) über klamme Kommunen, die Kanzlerin und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und die „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ in Deutschland. Ein Interview.

Herr Altmaier, der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sorgt sich um die 50-Jährigen, die vor Zukunftsangst nicht schlafen können, Sie malen im Wahlkampf blühende Landschaften. Was stimmt denn nun?

Peter Altmaier: Deutschland geht es heute besser als vermutlich jemals in seiner ganzen Geschichte. Das wird von niemandem bestritten.

Also hat Schulz unrecht?

Altmaier: Wir sollten unser Land nicht schlecht reden. Dennoch gibt es auch in Deutschland noch Probleme, die wir lösen müssen und Menschen, denen es nicht so gut geht. Ihnen müssen wir helfen. Das ist leichter, wenn die Wirtschaft wächst. Deutschland ist ein Land, in dem man gut leben kann. Dazu gehört auch die Solidarität mit den Schwachen.

Nun sind Sie heute in Wuppertal, einer Stadt mit neun Prozent Arbeitslosigkeit, einer großen Unterbeschäftigung und mit vielen Hartz-IV-Empfängern. Da ist die Realität schon ein bisschen anders . . .

Altmaier: Beim Amtsantritt von Angela Merkel war die Arbeitslosigkeit in ganz Deutschland doppelt so hoch wie heute. Seither wurde sie halbiert auf derzeit 5,6 Prozent. Trotzdem gibt es Regionen, die vom Strukturwandel betroffen sind, es gibt Regionen in ländlichen Räumen, wo die Bevölkerungsdichte zurückgeht. Deswegen werden wir in der kommenden Legislaturperiode eine Kommission beauftragen, die sich der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in ganz Deutschland annimmt.

Sie meinen das Bündnis für die Würde unserer Städte?

Altmaier: Ja, daran ist auch der Wuppertaler Stadtkämmerer beteiligt, und mich hatte damals Peter Hintze gefragt, ob ich die Gruppe empfangen würde. Inzwischen habe ich sie zweimal in Berlin getroffen. Wir haben besprochen, dass wir ihr Anliegen unter dem Thema „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ behandeln. Damit haben wir auch die ländlichen Regionen wie in Bayern und Baden-Württemberg an Bord. Das bedeutet, dass wir Koalitionen schmieden können zwischen den neuen Ländern, zwischen den Städten im Saarland und im Ruhrgebiet, zwischen den ländlichen Regionen Niedersachsens. Dann können wir etwas zustande bringen.