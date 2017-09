Martin Schulz attackiert Angela Merkel scharf und wirft ihr Gewissenlosigkeit vor – Hoffnung auf unentschiedene Wähler.

Berlin. TV-Duell, Gillamoos-Rede, Termine in Berlin, Wahlkundgebungen. Das alles seit Sonntag. Martin Schulz steht unter Strom. Unser Hauptstadt-Korrespondent Werner Kolhoff erlebte einen SPD-Kanzlerkandidaten, dem trotz schlechter Umfragewerte die Kampfeslust nicht abhanden gekommen ist.

Herr Schulz, viele Leser fragen sich: Wie motiviert sich der Mann bei einem so großen Rückstand. Also: Wie machen Sie das?

Martin Schulz: Ich muss mich nicht motivieren. Ich will Bundeskanzler werden. Und ich lasse mich nicht von Umfragen beeindrucken. Ich kämpfe bis zum 24. September, 18.00 Uhr. Und die ganze SPD und viele Unterstützer mit mir. Das gibt mir Kraft. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Zukunft gestalten müssen. Diese Überzeugung ist mein Motiv. Sich wegen taktischer Erwägungen alles und jedem anzupassen, wie Frau Merkel beim TV-Duell, das mache ich nicht.

Hat Ihnen der Verlauf der Fernsehdebatte noch einmal einen Adrenalinschub gegeben?

Martin Schulz: Nicht wirklich, ich wusste immer, dass es nur eine Etappe auf dem Weg zum Wahltag ist. Ich wäre ja auch zu einem zweiten Duell bereit. Eine der entscheidenden Fragen bei diesem Duell war: Kann der Schulz Bundeskanzler? Ist er in der Lage, das Land zu führen? Ich glaube, die Leute haben gesehen: Ja, man muss nicht in allem mit ihm übereinstimmen, aber er könnte das.

Überraschend war, dass Sie in der Türkeifrage jetzt da gelandet sind, wo Merkel immer schon war. Nämlich kein Beitritt. Gibt es in Sachen Türkei jetzt keine Unterschiede mehr zwischen Union und SPD?

Martin Schulz: Doch, es sind an diesem Punkt im Duell ja Unterschiede deutlich geworden. Es gibt Momente im politischen Leben, da muss man sich entscheiden. Die Entscheidung zur Türkei ist mir nicht leicht gefallen. Ich habe mehrere Europa-Wahlkämpfe für die SPD geführt, in denen ich die EU-Mitgliedschaft der Türkei verteidigt habe. Aber es ist Herr Erdogan, der die Demokratie abbaut und alle Türen nach Europa zuschlägt. Jetzt muss man in Ankara die Haltung durchbrechen, die da lautet: Das wagen die nie. Wir müssen deutlich machen: Oh doch, wir können und wir werden diese harte Antwort geben. Aber selbst in dieser Situation hat Frau Merkel versucht, sich herauszuwinden. Sie ist eine Weltmeisterin des Ungefähren.