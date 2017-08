Nach dem TV-Duell der kleinen Parteien hagelt es Kritik an Moderator Claus Strunz - auch, weil er eine Linken-Aktivistin als fragenstellende Bürgerin präsentierte.

Berlin. Irgendwann wirkt Christian Lindner nur noch genervt. „Da geht ja alles durcheinander“, stöhnt der FDP-Chef bei „Sat 1“. Der private TV-Sender hat am späten Mittwochabend die Vorturner der kleinen Parteien zum Duell in seine „Wahl-Arena“ geholt, bevor am kommenden Sonntag Angela Merkel (CDU) und Martin Schulz (SPD) in den TV-Ring steigen. Über die „zehn wichtigsten Fragen der Deutschen“ will Sat-1-Moderator Claus Strunz mit Katja Kipping (Linke), Katrin Göring-Eckardt (Grüne), Alice Weidel (AfD) und Lindner diskutieren. Aber genau das findet nicht statt. Stattdessen bestimmen persönliche Angriffe das Sat-1-Drehbuch.



Weidel ist jedenfalls sichtlich getroffen, als Strunz bekannt gibt, dass 88 Prozent der Deutschen die AfD-Frontfrau nicht als Nachbarin haben wollen. Das geht natürlich auch gegen ihren Co-Spitzenkandidaten Alexander Gauland, der einst in gleicher Weise über den Fußball-Nationalspieler Boateng urteilte und damit große Empörung auf sich zog. „Ist schon hart, so ein Image“, sagt Strunz. Vielleicht liege es daran, dass man sie gar nicht kenne, gibt Weidel kleinlaut zurück. Von Göring-Eckardt wiederum würden sich laut Umfrage nur die allerwenigsten zum Grillabend einladen lassen. Dabei kennt sich die Thüringerin schon kraft ihrer Herkunft bestens mit Bratwürsten aus, wie sie dann auch gleich beteuert. Auch Lindner wird in einen Kampf gegen Vorurteile verwickelt: 71 Prozent befinden, er sei eitel, und 55 Prozent meinen, bei Lindner sei alles nur Show. „Ich beschäftige mich eigentlich mit Themen“, kontert der Kritisierte. Doch Moderator Strunz thematisiert Lindners Aussehen („scharf“) so intensiv, dass sich Linken-Chefin Kipping zu der süffisanten Bemerkung veranlasst sieht, dergleichen hätten sonst eigentlich nur Frauen auszuhalten. Wie erhellend solche trivialen Exkurse für eine individuelle Wahlentscheidung sind, mag jeder für sich selbst beantworten.

Am Tag nach dem Duell stand Moderator Claus Strunz im Kreuzfeuer der Kritik. So betietelte etwa die Süddeutsche Zeitung seine Sendung als "Wahlhölle". Auch in sozialen Medien baute sich massiver Widerstand gegen den Moderator auf. Etliche Twitter-Nutzer zum Beispiel werfen ihm eine zu große Nähe zur AfD vor. Auch gibt es Kritik an seiner Art, Fragen zu formulieren - und daran, dass er seine Gäste zu häufig unterbrach. Auch ließ sich Strunz mehrfach über Christian Lindners aussehen aus - und nervte den FDP-Spitzenmann sichtbar mit semi-schlüpfrigen Anspielungen auf dessen vermeintliche Umtriebe auf der Dating-App Tinder.