Diese hochgerechnete Verzinsung wird sich für die jüngeren Jahrgänge nicht halten lassen. Aber die Rentenkasse geht davon aus, dass die Rendite auch längerfristig nicht unter zwei Prozent fällt. Gemessen an den Mini-Erträgen, die sichere Kapitalanlagen in der Niedrigzinsphase abwerfen, ist das verblüffend viel.

Abgaben zur Sozialversicherung zahlen in Deutschland Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Aber nur bis zu einer bestimmten Höhe des Bruttolohns, der Bemessungsgrenze. In der Rentenversicherung sind das derzeit 6350 Euro (West) und 5700 Euro (Ost) monatlich. Davon fließen 18,7 Prozent in die Rentenkasse. Einkommen darüber sind frei von Sozialabgaben und unterliegen nur der Steuerpflicht. Die doppelte Belastung von Sozialabgaben und Steuern trifft vor allem die mittleren Einkommen. Abzüge von 40 Prozent sind die Regel. Wer sehr wenig verdient, zahlt zwar die Sozialabgaben, aber meist keine oder geringe Steuern.

Die altmodisch anmutende Sozialkasse hat inzwischen mehr als 125 Jahre überlebt, darunter zwei Weltkriege, eine Hyperinflation, die deutsche Einheit, die Blase der New-Economy und auch die Finanzkrise vor zehn Jahren. An den Aktienmärkten können sich binnen Tagen Billionen Euro in Luft auflösen – die Rente kommt trotzdem pünktlich. Monat für Monat.

Berlin. Vor 20 Jahren hatte der Schauspieler Manfred Krug seinen ganz großen Auftritt. Fast täglich warb er im Fernsehen für die Telekom-Aktie. Es war die Zeit, als Internetfirmen an der Börse Milliarden wert waren, obwohl sie kein Geld verdienten. Und es war auch die Zeit, in der die gesetzliche Rentenversicherung von Politikern und Ökonomen schlecht geredet wurde. Sie sei eine „tickende Zeitbombe“ und bald reiche das Altersgeld nur noch, um Kaffeefahrten zu bezahlen. Die Bürger müssten mehr privat vorsorgen – so lautete damals die scheinbare Lösung für alle finanziellen Probleme im Ruhestand.

Diese Politik ist vernünftig, weil sie die Beitragszahler in einer alternden Gesellschaft vor immer höheren Abgaben schützt. Allerdings sinkt das Rentenniveau, und zwar von derzeit 48 auf 44,6 Prozent im Jahr 2030 (siehe Grafik unten). Das klingt zwar nach einer Kürzung der Rente, dem ist aber nicht so, weil die Durchschnittsrente im Zuge höherer Löhne weiter steigen wird. 2030 wird der Standardrentner vermutlich 1824 Euro bekommen, 2015 waren es 1314.

Trotzdem ist ein Problem absehbar: Die Altersarmut wird zunehmen. Während heute nur etwa drei Prozent der über 65-Jährigen auf Grundsicherung (Sozialhilfe) angewiesen sind, könnte dies in 20 Jahren auf jeden fünften Neurentner zutreffen. Entscheidend dafür ist aber nicht das sinkende Rentenniveau, sondern der Wandel der Arbeitswelt. Es gibt Millionen Geringverdiener, die nur sehr dürftige Rentenansprüche erwerben. Wer zum Mindestlohn von 8,84 Euro Vollzeit arbeitet, muss 60 Jahre Rentenbeiträge einzahlen, um das Niveau der Grundsicherung zu erreichen. Damit es nach 45 Beitragsjahren für die Grundsicherung reicht, müsste der Mindestlohn auf 11,85 Euro erhöht werden.

Dass die Altersarmut ein wachsendes Problem darstellt, hat die Politik inzwischen erkannt. Die Parteien bieten unterschiedliche Konzepte an oder stellen sie in Aussicht. Klar ist: Damit die Akzeptanz der gesetzlichen Altersvorsorge in der Bevölkerung nicht verloren geht, muss sich lebenslanges Arbeiten auch lohnen, das verfügbare Einkommen also über der Grundsicherung liegen.