Korte: Ja, sehr gut sogar. Beide Parteien sind in ihrem Grundverständnis für eine offene Gesellschaft, europafreundlich und der Humanität verpflichtet. Übrigens auch dem Klimaschutz. Denn die FDP hat sich hier klar zum Pariser Abkommen bekannt. In den Grundlinien beider Parteien gibt es inzwischen mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes.

Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßt die Grünen-Delegation um Partei-Chef Cem Özdemir in der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin. Foto: Michael Kappeler

Aber ist denn die Befürchtung des linken Parteiflügels so abwegig, dass die Grünen am Ende doch nur Steigbügelhalter für das traditionelle schwarz-gelbe Bündnis wären?

Korte: Was heißt hier Tradition? Es sind neue Personen, die agieren. Sicher sind die Grünen als prozentual dritte Kraft in der Koalition nicht in der stärksten Verhandlungsposition. Aber sie könnten Ansprechpartner für viele öko-sozialen Themen sein, die man mit den anderen Partnern nicht verbindet. Das wäre auch ein Vorteil.

Wie frei sind FDP und Grüne am Ende wirklich in ihren Entscheidungen für oder gegen ein gemeinsames Regieren?

Korte: Die Grünen hätten nur etwas zu verlieren, wenn sie jetzt nicht in die Regierung kämen. Die meisten ihrer Wähler erwarten auch, dass sie jetzt eher rechts koalieren. Die FDP ist sicher deutlich freier in ihrer Entscheidung, da sie gerade erst wieder frisch ins Parlament gekommen ist. Am Ende wird „Jamaika“ nicht an FDP und Grünen scheitern, sondern im Zweifel an der programmatischen Identitätssuche der Union.