Also lautet der Beschluss, dass Merkels Team was hören muss. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höh‘. Nicht allein in Schreiben, Lesen übt sich ein vernünftig‘ Wesen. Denn auch in Regierungssachen muss der Mensch sich Mühe machen. Ob dies dem Kabinett gelungen, wird hier amüsant besungen (frei nach Wilhelm Busch).

Angela Merkel (CDU). Angela ist die souveräne Klassensprecherin. Sie erfüllt viele Wünsche ihrer Mitschüler. Vor allem, wenn es an ihre Wiederwahl geht. Vielleicht wird sie mal Politikerin. Ist die einzige, die mit Donald, Wladimir, Recep und den anderen Schlägertypen draußen zurechtkommt. Schreibt aber oft ab und schludert im Fach Reformen. Note 2

Sigmar Gabriel (SPD). Siggi hat mehr Spaß, seit er für Schul-Partnerschaften freigestellt ist. Das gefällt ihm besser als Wirtschaftskunde. Er kommt jetzt viel rum und schwingt Reden. Als er merkte, dass er keine Chance haben würde, Angela als Klassensprecher abzulösen, sagte er: Wollte ich sowieso nie. Lustig. Die Schrumpfkur hat ihm gut getan. Note 2

Wolfgang Schäuble (CDU). Wolfgang sitzt ganz hinten und grummelt vor sich hin. Gegen alles und jeden. Aber was will er eigentlich? Lange wurde gerätselt, bis klar war: Er will einfach nur hinten sitzen und vor sich hin grummeln. Und außerdem die Klassenkasse hüten, damit alle bei ihm betteln müssen. Ein kleiner Sadist. Seine Leistungen sind aber gut. Note 2

Ursula von der Leyen (CDU). Ursula achtet zu sehr auf ihr Äußeres. Und will mitten im Unterricht immer Selfies machen. Dass sie sich die Tasche von anderen tragen und von denen auch noch die Hausaufgaben machen lässt, ist negativ aufgefallen. Und dass bei ihr immer alle anderen schuld sind, wenn etwas schief läuft, auch. So nicht, Uschi. Note 5

Thomas de Maizière (CDU). Angela hatte Thomas gebeten, für etwas Ordnung sorgen. Seitdem schnüffelt er überall herum. Neulich, als viele Flüchtlingskinder zu Besuch kamen und es ums Organisieren ging, war er nicht da, und Peter musste einspringen. Thomas ist verunsichert, weil bald ein neuer starker Junge aus Bayern in die Klasse kommen soll. Note 4

Heiko Maas (SPD). Heiko ist neu. Er hat sich aber schnell Respekt verschafft, weil er den Rabauken vom rechten Schulhof Prügel androhte. Mutig. Freilich musste dann Thomas mit seiner Truppe kommen und helfen. Ob Heiko wirklich Muckis hat, ist noch nicht bewiesen, er trainiert aber viel. In jedem Fall hat er die interessanteste Freundin von allen Jungs. Note 3 Peter Altmaier (CDU). Er ist nicht der wichtigste Schüler, aber der gewichtigste. Sagt er selbst. Pluspunkt: Kommt immer mit dem Fahrrad, tut also was für seine Figur. Minuspunkt: Futtert viel zu viel, was alles wieder zunichte macht. Hat Angela den Rücken sehr effizient freigehalten – oder, sagt man in diesem Fall besser, sich mit breiter Brust vor sie gestellt? Note 1