Unna/Werl. Solange sich SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zu einem Wahlkampftermin in Unna aufhält, muss ein 43-Jähriger aus der Nachbargemeinde Werl seine Zeit in Polizeigewahrsam verbringen. Spezialeinsatzkräfte der Polizei nahmen den Mann fest, weil er vor dem für Mittwochabend geplanten Wahlkampfauftritt gedroht und erklärte hatte, er wolle sich eine Schusswaffe besorgen.

Der Mann werde bis mindestens zum Ende der Wahlkampfveranstaltung in Gewahrsam bleiben, sagte ein Polizeisprecher. Man nehme solche Drohungen in sozialen Netzwerken sehr ernst und werde konsequent und schnell reagieren. Eine Schusswaffe fanden die Beamten in der Wohnung des Festgenommenen nicht. dpa