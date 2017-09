Wuppertal. Im Wahlbüro ist gut was los – so drückt es Oliver Pfumfel vom Amt für Statistik und Wahlen der Stadt Wuppertal aus. Die Mitarbeiter des Amtes haben bereits in den Wochen vor der Bundestagswahl am 24. September gut zu tun: Immer mehr Menschen beantragen die Briefwahl. „Bislang haben 32... mehr