Düsseldorf. Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl ist in Nordrhein-Westfalen am Mittag bereits sehr hoch.

Landeswahlleiter Wolfgang Schellen teilte mit, dass bis 12.00 Uhr die Wahlbeteiligung in acht ausgewählten Kreisen und kreisfreien Städten Nordrhein-Westfalens im Durchschnitt bei circa 40 Prozent lag. Die stichprobenartige Umfrage wurde durchgeführt im Kreis Düren, im Rhein-Kreis Neuss und im Kreis Gütersloh sowie in den kreisfreien Städten Düsseldorf, Duisburg, Essen, Köln und Mülheim an der Ruhr

Im Vergleich zur letzten Bundestagswahl 2013, bei der bis 12.00 Uhr etwa 37 Prozent zur Wahl gingen oder an der Briefwahl teilnahmen, ist die Wahlbeteiligung damit in diesen ausgewählten Bereichen höher. Die landesweite Wahlbeteiligung inklusive der Briefwahlteilnahme hatte 2013 am Ende des Wahltages (18:00 Uhr) in Nordrhein-Westfalen bei 72,5 Prozent und bundesweit bei 71,5 % gelegen.

In Düsseldorf haben bereits 51,56 % der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Schlusskicht unter den befragten Städten ist Mülheim an der Ruhr mit einer Wahlbeteiligung von 22,20 %.

Die Wahllokale sind noch bis 18.00 Uhr geöffnet. red