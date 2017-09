Düsseldorf. Nach dem Debakel für die SPD bei der Bundestagswahl hat das NRW-Parteipräsidium eine große Koalition auf Bundesebene einstimmig abgelehnt. «Es bleibt beim Nein zur großen Koalition», sagte Landesparteichef Michael Groschek am Montag in Düsseldorf. Der Landesverband unterstütze außerdem Andrea Nahles als neue Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Parteichef Martin Schulz hatte zuvor angekündigt, die bisherige Arbeits- und Sozialministerin für den Posten vorzuschlagen.

Noch in der Nacht zum Montag hatten alle SPD-Mitglieder in NRW eine E-Mail erhalten mit der Aufforderung: «Sag uns, was Dich bewegt.» ?Die Landesspitze wollte so die Meinung der Basis zum Wahlausgang erfragen. Bislang seien mehr als 2000 Rückmeldung eingegangen, berichtete die NRW-Generalsekretärin der SPD, Svenja Schulze. Viele Mitglieder hätten sich darin gegen eine große Koalition ausgesprochen und sich besorgt über das Abschneiden der AfD geäußert.

Das historisch schlechte Abschneiden der SPD bezeichnete Groschek erneut als eine «existenzielle Krise» der Partei. Sie müsse im Bund - wie seit Wochen schon in NRW - die Rolle der Oppositionsführerin annehmen.