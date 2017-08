Aber heute sind die Voraussetzungen doch andere. Ist es wirklich noch zeitgemäß, dass ein Abitur in Hamburg oder Bremen weniger wert ist als in Bayern?

Täuscht der Eindruck, oder werden ihnen von der Bundeskanzlerin immer mehr Themen abgenommen?

Göring-Eckardt: Wieso?

Die Grünen haben jahrzehntelang gegen Atomkraft gekämpft und Frau Merkel schaltet dann die Kraftwerke ab.

Göring-Eckardt: Ach so, keine Sorge, wir haben noch genügend im Köcher, das andere gerne mit umsetzen können. So wie jüngst auch die Ehe für alle. Aber der Beschluss zum Atomausstieg ist im Jahr 2000 von den Grünen mit der SPD gefasst worden. Frau Merkel hat die Laufzeiten 2010 erst verlängert und nach Fukushima 2011 verkürzt. Aber das Ende der Atomkraft ist eine Leistung der Grünen.

Wo Sie ihre Regierungszeit mit Gerhard Schröder (SPD) schon erwähnen: Was sagen Sie zu dessen möglichen Engagement für den staatlichen russischen Ölkonzern Rosneft?

Göring-Eckardt: Das Herr Schröder eine gewisse Nähe zu Russland und Putin hat, ist ja nicht neu. Aber jetzt nimmt das eine Form an, die ich nicht akzeptieren kann. Der Eindruck ist, Edellobbyist Schröder bestimmt und die SPD wackelt hinterher. Wenn Außenminister Gabriel Konzerninteressen seines Parteifreunds Schröder über EU-Interessen in Sachen Energiepolitik stellt, ist das ein veritables Problem für Deutschland und ein Affront gegenüber unseren europäischen Nachbarn.

Befürchten Sie politische Folgen?

Göring-Eckardt: Ich kann nur hoffen, dass das Gespräch zwischen Putin, Schröder und Außenminister Gabriel im Juni nicht darum ging, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben.

Gilt das auch für den Vorschlag von FDP-Chef Christian Lindner, die Annexion der Krim durch Russland zunächst als gegeben hinzunehmen?

Göring-Eckardt: Wenn man Lindner so zuhört, dann ist das nicht mehr Europa, was da kommt. Die FDP möchte Griechenland aus dem Euro drängen. Das mag gut für Umfragen sein, aber es wäre schlimm für Europa. Und auch in der Klimapolitik macht die FDP genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. CDU und FDP hebeln in NRW das Klimaabkommen von Paris aus, damit klimaschädliche Kohlekraftwerke länger am Netz bleiben und Erneuerbare Energien ausgebremst werden. Das Ergebnis dieser Politik landet sprichwörtlich als Quecksilber aus den Kohlekraftwerken dann auf unserem Salat.

An der sind aber auch SPD-geführte Länder beteiligt, nicht nur NRW.

Göring-Eckardt: Sie sagen es. Das ist die ganz große Kohle-Koalition, inklusive der Linkspartei. Mit Martin Schulz würde ich deshalb genauso über die Kohlepolitik streiten wie mit Frau Merkel.