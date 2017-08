Wahlkampfzentralen und ihre Macher - Die FDP setzt auf ihre Erfolgsagentur und Freiwillige.

Berlin. Wahlkampfzentrale? Bei der FDP kann man da lange suchen. Es gibt nur zwei Zimmer im Parteihaus in Berlin, die etwas mit der Bundestagswahl zu tun haben. An dem einen steht der Name Marco Buschmann, das ist das Büro des Bundesgeschäftsführers. In dem anderen, zwei Etagen tiefer, sitzen dicht gedrängt zehn Studenten vor Bildschirmen. Sie haben ihren Raum selbst „ReBoot Camp“ getauft, Neustart-Lager.

Die FDP ist bescheiden geworden, notgedrungen. Oberstes Ziel ist der Wiedereinzug in das Parlament. Die Studenten sind Freiwillige, bundesweit ausgesucht bei einer Aktion namens „Fortschrittsbeschleuniger“. Sprachwitz ist durchaus Teil der diesjährigen Kampagne. Nur die Hälfte von ihnen sind Mitglieder der Partei. Charlotte von Mangold, 29, gebürtig aus Höxter und promovierte Humangeografin, sitzt an einem Extra-Tisch, sie koordiniert die tägliche Arbeit der Gruppe.

Die besteht aus neun Stunden lang Facebook sichten und sich an Chats beteiligen, Anfragen beantworten, manchmal auch ein Fake-Profil entdecken und melden. Alle arbeiten auf 450-Euro-Basis und wirken ziemlich engagiert. „Uns eint, dass wir alle finden, dass das liberale Lebensgefühl ins Parlament gehört“, sagt einer der Studenten auf die Frage nach seinem Motiv. Quer über die Wand ist das Banner des letzten Parteitages gespannt. „Schauen wir nicht länger zu“, steht darauf.

Es ist Buschmanns erster Wahlkampf. Und das Budget ist mit fünf Millionen Euro ziemlich begrenzt. Aber der 39jährige kann auf drei Elemente bauen: Erstens auf das Engagement der Basis. Obwohl die Partei 2013 aus dem Bundestag flog, hat sie heute mit 58.000 Mitgliedern sechstausend mehr als damals. Viele junge darunter. Zweitens auf ein kooperatives Führungsteam unter Parteichef Christian Lindner und Generalsekretärin Nicola Beer. Die früheren Diadochenkämpfe gibt es nicht mehr, der Ton in der Parteizentrale ist viel freundlicher als früher. Alles strahlt die gelassene Emsigkeit von Start-Ups aus.

Und dann ist da seit 2014 die Berliner Agentur „Heimat“, die Lindners Kurs einer neuen, modern wirkenden FDP von Anfang an mitbegleitet und optisch umgesetzt hat. Erst mit erfolgreichen Kampagnen in den Bundesländern, nun im Bund. Auf dem Sideboard in Buschmanns Büro stehen die Preise, die die Partei dafür schon gewonnen hat. Darunter der „Effie“, der als Oscar der deutschen Kommunikationsbranche gilt. Vorher ist damit überhaupt nur einmal eine Parteikampagne ausgezeichnet worden, der siegreiche Wahlkampf der SPD im Jahr 1998 mit Gerhard Schröder.