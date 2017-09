Dreckige Luft, gefährdete Arbeitsplätze, betrogene Kunden, drohende Fahrverbote: Der Dieselskandal treibt die Wahlkämpfer.

Düsseldorf. Im Fernsehduell zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem Herausforderer Martin Schulz (SPD) war das eigentlich wahlkampfbeherrschende Thema eher nur gestreift worden – der Verkehr, genauer: die Zukunft des Autos. Dabei bewegt dieses Thema so ziemlich alle. Weil sie Autofahrer sind. Oder weil sie wegen hoher Schadstoffbelastung um ihre Gesundheit fürchten. Oder weil sie zu den Hunderttausenden Beschäftigten in der für Deutschland so wichtigen Autoindustrie gehören. Wie also positionieren sich die Politiker bei diesem für fast jedermann direkt spürbaren Thema? Dass die Standpunkte hierzu mit wahlentscheidend sind, belegt auch die hektische Betriebsamkeit der Politik. Das hat sich gerade erst wieder bei dem bereits zweiten Diesel-Gipfel innerhalb weniger Wochen gezeigt.

Die mageren Ergebnisse des erst vier Wochen zuvor durchinszenierten ersten Dieselgipfels waren allenthalben kritisiert worden. Die wahlkämpfende Politik sah sich gefordert,nachzubessern, was Autobosse, Verbandschefs und Ministerpräsidenten zuvor beschlossen hatten, um der schmutzigen Luft in den Städten zu Leibe zu rücken. Denn in vielen deutschen Kommunen ist die Luft stark mit gesundheitsschädlichem Stickoxid aus Diesel-Auspuffen belastet. Es drohen gerichtlich erzwungene Fahrverbote in Städten, wenn Grenzwerte anders nicht einzuhalten sind.

Der Bund stockt einen Fonds, der bisher 500 Millionen Euro schwer sein sollte, auf nunmehr eine Milliarde auf. Davon soll die Autoindustrie 250 Millionen zahlen, 750 Millionen der Bund. Das Geld soll allen Städten zugute kommen, die mit zu hohen Stickoxid-Werten zu kämpfen haben – und das sind mehr als 80. Es geht um bessere Angebote im öffentlichen Nahverkehr und eine schnellere Umstellung der Busse auf Elektro-Fahrzeuge, es geht um eine bessere Ladeinfrastruktur, um Leitsysteme gegen Staus oder auch um neue Radwege.

Auch die versprochene Milliarde macht die Luft nicht schnell sauber

Beim ersten Dieselgipfel Anfang August hatten die deutschen Hersteller neue Abgas-Software für zusätzliche 2,8 Millionen Fahrzeuge zugesagt. Außerdem gibt es Angebote für Extraprämien beim Kauf sauberer Neuwagen. Umbauten direkt an den Motoren sind aber nicht vorgesehen. Die Industrie argumentiert, diese wären nur für einen Teil der Fahrzeugflotte überhaupt technisch umsetzbar.

Weil allerdings die auf den Diesel-Gipfeln beschlossenen Maßnahmen die Luftverschmutzung nicht im erforderlichen Maß und vor allem nicht schnell genug unter die Grenzwerte drücken werden, drohen weiterhin gerichtlich ausgesprochene Fahrverbote. Einen ganz eigenen Weg, alle Probleme vom Tisch zu bekommen, schlug FDP-Chef Christian Lindner vor, als er anregte, man solle doch die Grenzwerte für Luftqualität in deutschen Städten hinterfragen. Mit Medizinern und Ingenieuren sollte geklärt werden, ob die Grenzwerte nicht auch langsamer erreicht werden können als sofort. Grenzwerte seien schließlich „keine Religion und keine Wahrheit, sondern politische Entscheidungen“.