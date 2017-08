Comedien Abdelkarim entführt für RTL II Politiker zu Menschen, die unmittelbar von den Parteiprogrammen betroffen sind. Das Sendekonzept krankt nach einem kurzweiligen Start nach hinten raus.

Düsseldorf. RTL II greift jetzt in den Bundestagswahlkampf ein. Ja, doch. Richtig gelesen. Mit einem „völlig neuartigen und ungewöhnlichen Polit-Format“ will der Privatsender „deutlich näher an Parteien und Politikern als beispielsweise klassische Polit-Talks“ sein, betont RTL II Chefredakteur Matthias Walter. Moderator Abdelkarim „entführt“ Politstars der sechs aussichtsreichsten Parteien in „Extremsituationen“. Hier soll sich zeigen, ob die Politiker auf die Menschen, die direkt von ihrer Politik betroffen sind, eingehen - oder ihrer Parteilinie treu bleiben.

In der ersten von zwei Folgen sind die Teilnehmer Jens Spahn (CDU), Leif-Erik Holm (AfD) und Lencke Steiner (FDP).

„Jens Spahn steht auf Eierlikör“

Gastgeber Abdelkarim (li.) bringt CDU-Politker Jens Spahn in Situationen in denen er Farbe bekennen muss.

Zunächst ist Jens Spahn (CDU) an der Reihe. Der Staatssekretär im Finanzministerium könnte „möglicherweise an seine Grenzen geraten“ und vielleicht sogar „an seiner Gesinnung zweifeln“, verspricht der Kommentar aus dem Off. Zunächst trifft der „konservative Hardliner“ einen jungen Afghanen, der seit dreieinhalb Jahren in Deutschland lebt, einen Job und eine Wohnung hat und seine Steuern zahlt. Trotzdem hat der Mann einen Abschiebebescheid bekommen. Wird Spahn an seiner Gesinnung zweifeln? – Nicht wirklich, auch wenn er durchaus empathisch wirkt und versichert, dass er in manchen Fällen "hin- und hergerissen" sei. Afghanistan bleibt für ihn ein sicheres Herkunftsland, auch wenn es „wahrscheinlich nicht sicher wie in München ist“.

In der ersten Folge trifft Gastgeber Abdelkarim auf die Unternehmerin und Politikerin Lencke Steiner (FDP).

Als zweite „Extremsituation“ erwartet Spahn eine 68-jährige Frau, die ihre Miete von ihrer Rente nicht bezahlen kann und zusätzlich in einer Bäckerei arbeiten muss. Bei Kaffee, Kuchen („alles selbstgemacht“) und Eierlikör („Jens Spahn steht auf Eierlikör“ - weiß der Off-Kommentator) erzählt sie von ihren Finanzsorgen. Jens Spahn hört gebannt zu und bedankt sich für Speis und Trank - eine Lösung hat er aber nicht, denn „wer im Berufsleben keine großen Sprünge gemacht hat, kann in der Rente auch keine großen Sprünge machen“. Der Kommentar aus dem Off ist trotzdem zufrieden: „Immerhin: Er denkt über seine Ansichten nach“.

„Köfte ist wie Klopse – nur ohne Schwein“

Leif-Erik Holm, ehemaliger Radiomoderator und Fraktionsvorsitzender der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, wird als nächstes „entführt“. Moderator Abdelkarim hat vorsichtshalber Kabelbinder mitgebracht. Die kommen aber nicht zum Einsatz. Während Holm in den Van steigt erklärt der Kommentator, was uns jetzt erwartet: „Der Moslem trifft den Islamgegner“. Adbelkarim versteht es perfekt, die angespannte Situation aufzulockern und das RTL II-Publikum abzuholen („Kann einem Petry eigentlich leidtun? Macht den Eindruck, als wär die wegrasiert in letzter Zeit.“).