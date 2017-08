Wie die SPD die Stimmung bis zur Bundestagswahl noch drehen will. Der Fraktionschef der Sozialdemokraten im Bundestag, Thomas Oppermann, nimmt Stellung.

Berlin. Trotz anhaltend schlechter Umfragen für die SPD gibt ihr Fraktionschef Thomas Oppermann die Bundestagswahl noch nicht verloren. Im Gespräch mit unserem Berliner Korrespondenten Stefan Vetter attackiert er die Kanzlerin und warnt die Grünen vor Beliebigkeit.

F: Herr Oppermann, bis zu Bundestagswahl sind nur noch gut fünf Wochen Zeit. Welchen Trumpf hat die SPD noch im Ärmel?

A: Wir sind zuversichtlich und gut gelaunt. Frau Merkel hat ihre Verdienste, aber nun ist es genug. Eine Frau Merkel, die von den Reformen ihres Vorgängers lebt, aber die Probleme von heute aussitzt, hilft uns nicht weiter. Nötig ist ein Kanzler, der einen klaren Zukunftsplan hat, der Deutschland moderner, sicherer und gerechter macht.

F: Aber ein Wunder für die SPD braucht es schon, um den Sieg der Union noch zu gefährden, oder?

A: Deutschland braucht keine Wunder, sondern mit Martin Schulz einen besseren Kanzler. Ich sage Ihnen voraus, das wird am Ende noch ganz spannend.

F: Das müssen Sie jetzt sagen.

A: Unsinn. Der Auftakt der heißen Wahlkampfphase am vergangenen Wochenende hat doch gezeigt: Martin Schulz kommt bei den Menschen gut an. Er kann ihre Herzen und Köpfe gewinnen. Mit klarer Haltung, klarer Sprache, klarem Kurs – ganz anders als Frau Merkel. Entscheidend sind nicht Umfragewerte, sondern echte Stimmen bei der Wahl.

F: Wie will die SPD die Stimmung noch drehen?

A: Wir müssen es in den letzten Wochen bis zur Wahl schaffen, politische Reibung zu erzeugen. Ja, es stimmt, Deutschland ist ein wohlhabendes Land, aber der Wohlstand kommt nicht bei allen an. Wir haben einen riesigen Investitionsstau. Schauen Sie sich doch unsere Straßen und Brücken an, die Schulen oder den Breitbandausbau. Dafür hat Frau Merkel keinen Plan, den hat Martin Schulz.

F: Der SPD-Plan für eine europäische Quote bei Elektro-Autos klingt aber auch nicht überzeugend. In absehbarer Zeit ist die nicht zu machen.

A: Falsch. Schon 2020 wird es neue Abgasnormen auf europäischer Ebene geben. Dazu passt eine Quote ganz hervorragend. Der Autoindustrie wird auf diese Weise klargemacht, dass der Weg zur Elektromobilität unumkehrbar ist. Und das bedeutet letztlich auch Planungssicherheit für diese Schlüsselbranche. Was Merkel dazu sagt, ist wie immer wolkig und unkonkret, für die Verbraucher genauso unbrauchbar wie für die Industrie.