Wahlkampfzentralen und ihre Macher: Die Linke setzt auf eine Kandidaten-„Cloud“ und eine rollende Bühne.

Berlin. An den Wänden kleben ältere Plakate für mehr Gerechtigkeit. Über die Flachbildschirme flimmern Zeitpläne, Tweets und die neuesten Nachrichten. Ganz hinten links sitzt Claudia Gohde, die Leiterin des „WahlQuartiers“. So heißt die Wahlkampfzentrale der Linken in Berlin. „Controlling, Veranstaltungen, Planung, das muss ja alles koordiniert werden“, sagt Gohde. „Und es wird immer komplexer“.

Wer ins Karl-Liebknecht-Haus unweit des Alexanderplatzes kommt, kann Gohdes Schreibtisch nicht verfehlen. Das „WahlQuartier“ ist gleich hinter dem Haupteingang untergebracht. Gohde kümmert sich gerade um ein „Kandidatentraining“.

So nennen sie hier die Schulungen für die potenziellen Anwärter auf ein neues Bundestagsmandat im Herbst. Eine Handvoll Leute aus der Berliner Parteizentrale soll ausschwärmen, um die Genossen vor Ort im Argumentieren zu unterrichten oder Tipps für Auftritte in den Medien und an Wahlkampfständen zu geben. Es gibt auch eine spezielle „Cloud“ für die Kandidaten, mit Terminen, Themen und Musterreden.

Die virtuelle Welt ist allerdings nur ein kleiner Teil der Wahlkampagne. „Ich bin kein Online-Fanatiker“, bekennt Matthias Höhn, seit 2012 Bundesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter der Linken. Der 41jährige Sachsen-Anhalter verweist zwar stolz darauf, dass die Linke unter allen Gruppierungen im Bundestag mit rund 200.000 Followern die „erfolgreichste Facebook-Partei“ sei. Aber die Wahl entscheide sich nicht im Netz, ist Höhn überzeugt. Internen Umfragen zufolge gilt der linken Anhängerschaft nach wie vor das Fernsehen als das mit Abstand wichtigste Informationsmittel.

Rund 6,5 Millionen Euro gibt die Linke insgesamt für den Bundestagswahlkampf aus, davon nur 450.000 Euro für Online-Kampagnen. Zielgruppe sind hier vor allem gut gebildete Großstädter unter 30, bei denen die Partei zuletzt an Boden gewonnen hat. Aber diese Gruppe stelle eben auch nur sechs Prozent der Wählerschaft, so Höhn. Und was hält er von der ganzen Aufregung um „Fake-News“? Auch da gibt sich Höhn gelassen.

„Es war schon immer ein Problem, dass bestimmte Informationen einem Faktencheck nicht standhalten“. Deutlich mehr mache ihm inzwischen die „Moderation der Netzwerke“ zu schaffen, sagt Höhn. Postet das „WahlQuartier“ zum Beispiel eine Botschaft in Sachen Flüchtlinge, dann füllt sich der virtuelle Raum sofort mit Kommentaren, die häufig genug problematisch, ja, rassistisch sind. Das Kommentieren oder Löschen solcher Hasstriaden binde immer mehr Kräfte, klagt Höhn.