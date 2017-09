Die Parteien bereiten in Berlin ihre Wahlpartys vor. Ob es für jeden etwas zu feiern gibt, ist noch offen.

Berlin. Martin Schulz (SPD) wird morgen um zehn Uhr im Rathaus seiner Heimatstadt Würselen erwartet, um seine Stimme abzugeben. Angela Merkel (CDU) wiederum lässt sich mit dem Wählen noch etwas Zeit; die Kanzlerin will erst um 14.30 Uhr in der Mensa-Süd in Berlin-Mitte ihre Kreuzchen machen. Anschließend heißt es für die beiden Kanzlerkandidaten und alle anderen: hoffen und bangen.

Obwohl auch noch der Berlin- Marathon stattfindet, befindet sich die Hauptstadt im Wahlfieber. Das gilt auch für einen der wichtigsten Menschen anlässlich des Urnengangs: für Bundeswahlleiter Dieter Sarreither. Er hat seine Zelte im Reichstag aufgeschlagen. Im westlichen Teil der Abgeordnetenlobby wird er um 15.30 Uhr vor die Kameras treten und das Zwischenergebnis bei der Wahlbeteiligung bekannt geben. Wenn im Laufe des Abends alle Resultate aus den 299 Wahlkreisen eingelaufen sind, dürfte Sarreither in den frühen Morgenstunden das vorläufige amtliche Endergebnis verkünden.

Dann ist bei so mancher Wahlparty schon längst das Licht aus, vor allem bei den Parteien, die unter ihren Erwartungen geblieben sind. An einigen Veranstaltungsorten wurden gestern noch Kabel verlegt, Bildschirme und Kameras installiert und große Zelte aufgebaut, damit möglichst viele Anhänger untergebracht werden können. So wie rund um das Konrad-Adenauer- Haus der Union. Rund 3000 Gäste erwartet die Partei der Kanzlerin. Am Nachmittag werden sich das Präsidium und Teile des CDU-Vorstands im fünften Stock um Merkel versammeln, um die ersten Prognosen und Hochrechnungen zu verfolgen.

Die SPD hat das Willy- Brandt-Haus erweitert, weil sonst nur rund 1000 Besucher Platz hätten. Die angrenzende Stresemannstraße wurde daher zur Zeltstadt umgebaut, sodass die Genossen nun 2500 Gäste unterbringen können. Die komplette SPD-Spitze wird sich um Martin Schulz scharen, der gegen 16 Uhr erwartet wird. Schulz wird entweder in seinem Büro in der fünften Etage oder im Präsidiumszimmer im sechsten Stock die Hochrechnungen der TV-Sender verfolgen.

Dann heißt es, eine „Sprachregelung“ für die Bewertung des Ergebnisses zu finden. Und vielleicht schon Vorentscheidungen zu treffen, wie es personell und politisch weitergeht. Die Grünen machen „eine Party für alle, wer kommt der kommt“, so ein Sprecher. Knapp 1000 Besucher passen in die alte Kindl-Brauerei „Vollgutlager“ in Neukölln. Es wird Live-Musik geben und später wird ein DJ auflegen – wenn der Anhängerschaft dann noch zum Tanzen zumute ist. Die Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir kommen erst nach 18 Uhr hinzu. Gemeinsam wollen die beiden in einem nahen Hotel die Prognosen verfolgen.