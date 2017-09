Im Debat-O-Meter konnten Zuschauer Schulz und Merkel beim TV-Duell in Echtzeit bewerten. Rund 20.000 nutzten die Gelegenheit.

Berlin. Wer war besser im Kanzlerduell? Fragt man die Teilnehmer beim Debat-O-Meter, hat Martin Schulz gewonnen – allerdings so hauchdünn, wie man es sich nur vorstellen kann. Rund 20.000 Zuschauer nutzten das Online-Tool von Uni Freiburg und unserer Zeitung und gaben bei der Show Bewertungen in Echtzeit ab – per Smartphne, PC oder Tablet. Gut 13.000 nahmen nach der Debatte an einer Nachbefragung teil.

Hier sahen 40,4 Prozent den SPD-Mann als Sieger, 40,3 Prozent votierten für Merkel. Deutlich punkten konnte Schulz vor allem bei jenen Zuschauern, die zuvor unentschlossen waren: In dieser Gruppe sahen satte 46,6 Prozent den SPD-Kandidaten als Gewinner. Nur 29,2 Prozent stimmten für Merkel (Basis: 2933 Befragte).

Merkel punktete im Duell besonders beim Thema Innere Sicherheit, so das Ergebnis der Schnellauswertung direkt nach der Debatte. Schulz erhielt die höchsten Zustimmungswerte, als es um Flüchtlinge und Migration ging.

In einer Vorab-Befragung wurde die politische Grundhaltung der Teilnehmer ermittelt. Hier ergab sich folgendes Bild:

26,4 gaben an, die CDU wählen zu wollen. Für die SPD wollten 19,3 Prozent stimmen. Den Grünen standen 5,3 Prozent nahe, der FDP 10,8 Prozent, der Linken 6,3 Prozent und der AfD 8,1 Prozent. 23,4 Prozent der Teilnehmer gaben vor der Debatte an, noch unentschlossen zu sein. Es dominierte also keine Partei klar – im Gegensatz zum Duell der kleinen Parteien am Mittwoch. Hier hatte es besonders die AfD geschafft, Anhänger zu mobilisieren.

Dennoch ging Angela Merkel mit einem klaren Vertrauensvorschuss ins Rennen: „Wen erwarten Sie als Sieger der Debatte?“, wollten die Wissenschaftler vorab wissen. Hier gaben 45,6 Prozent die Kanzlerin an – 87,9 Prozent waren es unter den CDU-Anhängern, aber sogar 14,8 Prozent der SPD-Anhänger erwarteten ihren Sieg, ebenso 35,5 Prozent der Unentschlossenen. Von einem Duell-Sieg des SPD-Kandidaten gingen insgesamt 23,3 Prozent aus (SPD-Anhänger: 54,4 Prozent, Unentschlossene: 19,8 Prozent, CDU-Anhänger: 3,4 Prozent). Immerhin: Ein knappes Drittel der Befragten erwartete, dass es keinen eindeutigen Sieger geben würde (31 Prozent). Bei den Unentschlossenen lag dieser Wert sogar bei 44,6 Prozent.

Könnte man den Kanzler direkt wählen, hätten vor dem Duell 46 Prozent für Merkel gestimmt, 32,4 Prozent für Schulz. 21,6 Prozent würden für keinen der beiden stimmen. Bei den Unentschlossenen lagen Merken und Schulz deutlich näher beieinander: 33,4 Prozent hätten Merkel ihre Stimme gegeben, Schulz kam in der Gruppe auf 30 Prozent.