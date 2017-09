Welcher der 64 Bundestagswahlkreise in NRW kommt dem Bundesergebnis am nächsten? Eine Spurensuche – und eine Heimkehr.

Düsseldorf. In dem wunderbaren Kinderbuch „Oh, wie schön ist Panama“ machen sich der kleine Tiger und der kleine Bär von ihrem Zuhause auf in ein Land, wo alles besser ist – und landen am Ende wieder vor der eigenen Haustür. So ähnlich verhält es sich, wenn man von der Landeshauptstadt aus erkunden will, welcher Bundestagswahlkreis in Nordrhein-Westfalen das bundesweite Ergebnis wohl am besten trifft. Die Spur führt am Ende – zurück nach Düsseldorf.

Das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl am 24. September setzt sich aus den Ergebnissen der 299 Wahlkreise zusammen. Allein 64 davon liegen in NRW – von der laufenden Nummer 87 (Aachen I) bis zur Nummer 150 (Märkischer Kreis II). Vergleicht man ihre Ergebnisse der vergangenen Bundestagswahl 2013, dann haben die CDU-Wähler in den NRW-Wahlkreisen Siegen-Wittgenstein und Märkischer Kreis II das bundesweite Zweitstimmen-Ergebnis der Union auf den Kopf getroffen: 41,5 Prozent.

Sozialdemokraten mit Affinität zum Deutschlandtrend finden ihre Wählerklientel dagegen eher im Wahlkreis Coesfeld-Steinfurt I, der 2013 mit 25,6 Prozent das SPD-Gesamtergebnis (25,7) nur um 0,1 Punkte verpasste. Grüne blicken nach Dortmund II (8,3 statt 8,4 Prozent), die Linke ist in Wuppertal I richtig (8,7 statt 8,6 Prozent). Die FDP lag wiederum im Wahlkreis 136 (Höxter-Lippe II) genau auf Linie (4,8 Prozent). Die AfD schließlich konnte die bundesweiten 4,7 Prozent gleich in drei NRW-Wahlkreisen kopieren: im Rheinisch-Bergischen Kreis, in Mettmann II und in Gelsenkirchen.

Ein munterer Ritt quer durch die Vielfalt der nordrhein-westfälischen Regionen. Aber die weite Verteilung verweist auch auf die bekannte Widerborstigkeit des Durchschnitts: Er lässt sich in der Wirklichkeit nur selten finden – und schon gar nicht, wenn mehrere Werte deckungsgleich sein müssen. Doch im Vergleich der Wahlkreise fällt einer auf, der deutlicher als alle anderen im Nahbereich des Gesamtergebnisses liegt, und das nicht erst bei der jüngsten Bundestagswahl: der Düsseldorfer Norden.

Weitgehende Parallelität der beiden großen Parteien

Der Bundestagswahlkreis 106 (Düsseldorf I) umfasst 28 Stadtteile – von der berühmten Altstadt bis in den Norden nach Angermund, von Heerdt im Westen bis Gerresheim im Osten. 220 000 Wahlberechtigte leben hier. Und ein Blick auf die Wahlergebnisse der vergangenen fünf Bundestagswahlen zeigt vor allem bei den beiden großen Parteien eine weitgehende Parallelität zum Bundesergebnis (siehe Kasten). Die FDP ist im Wahlkreis deutlich stärker als auf Bundesebene; mit geringeren Differenzen gilt das auch für die Grünen. Aber im Gesamtvergleich gibt es keinen Wahlkreis in NRW, der das Abstimmungsverhalten der Deutschen in stärkerem Maße widerspiegelt als Düsseldorf I.