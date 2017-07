Wahlkampfzentralen und ihre Macher - Grüne fischen vor allem im Netz nach Wählern

Berlin. Sebastian Duwe sitzt am „Potenzial-Score“. Einige Stadtteile von Berlin werden jetzt auf dem Computerbildschirm sichtbar. Und lassen sich mit ein paar Klicks bis in einzelne Straßenzüge zerlegen, die wiederum an manchen Stellen dunkelrot sind. Duwe hat drei Jahre lang an der Entwicklung dieses auf den ersten Blick wenig spektakulären Programms mitgetüftelt.

Dabei ist es eine Art Geheimwaffe der Grünen im aktuellen Bundestagswahlkampf. Mit der Software kann nämlich praktisch jedes Mitglied leicht nachschauen, wie die Partei bei der letzten Wahl in seiner unmittelbaren Umgebung genau abgeschnitten hat. In der grünen Wahlkampfzentrale wird Duwe deshalb „Doktor Zahl“ genannt.

Bei früheren Bundestagswahlen brütete man noch in einem anderen Gebäude n Berlin-Mitte über Feindbeobachtung, Internet-Auftritte und Touren-Planungen. Michael Kellner, Jahrgang 1977 und seit Ende 2013 Bundesgeschäftsführer der Partei, sorgte nun dafür, dass der aktuelle Wahlkampf direkt von der Parteizentrale aus gesteuert wird. „Das ganze Haus engagiert sich dafür“, versichert der gebürtige Thüringer.

Dafür wurde die erste Etage der Bundesgeschäftsstelle nahezu komplett neu ausstaffiert. Auch der Sitzungsraum des Vorstands ist jetzt vorübergehend ein großes Büro mit mehreren Computer-Arbeitsplätzen. Insgesamt 5,5 Millionen Euro lässt sich die Partei den Bundestagswahlkampf kosten. Und weil die grüne Anhängerschaft besonders Netz-affin ist, setzen Kellner und seine rund 30 Mitarbeiter in erster Line auf den Online-Wahlkampf.

Knackige Videos sollen dabei zum Renner werden. So wie vor ein paar Monaten ein Kurzfilm mit dem Spitzenkandidaten Cem Özdemir und dessen Haltung zum Verfassungsreferendum in der Türkei. „Der wurde über 1,2 Millionen Mal auf Facebook angeschaut“, berichtet Kellner stolz.

Wer viel in der virtuellen Welt unterwegs ist, wird allerdings auch leicht zum Opfer so genannter Fake-News. Ein paar Türen weiter gibt es in der Wahlkampfzentrale dazu eigens eine „Online-Feuerwehr“, die im Zusammenspiel mit einer Facebook-Gruppe aus mehr als 2000 Nutzern dafür sorgt, dass Falschbehauptungen möglichst schnell entkräftet werden oder ganz verschwinden. So hatten zum Beispiel AfD-nahe Kreise ein vermeintliches Zitat von Toni Hofreiter ins Netz gestellt, wonach sich der Fraktionschef für das Auswendiglernen von Koranversen stark mache. Das war natürlich Unsinn. Sofort schickte die Online-Feuerwehr massenhaft Gegenkommentare ins Netz, was zu einer Löschung des Eintrags führte.