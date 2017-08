Im lettischen Fernsehen erklärte Außenminister Edgars Rinkçviès, Lettland solle sich auf „mögliche Provokationen“ Russlands während des Manövers vorbereiten, die vielleicht „wie zufällige Ereignisse“ aussähen, aber sich schnell zu einer vollständigen Krisensituation auswachsen könnten. Käme es so, stünde die Bundeswehr an vorderster Front: Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und der fortgesetzte Destabilisierung der Ukraine hat die Nato seit Januar als „Enhanced Forward Presence“ in Lettland, Litauen, Estland und in Polen vier multinationale Bataillon von jeweils rund 1000 Mann stationiert. Die so genannte „Battlegroup“ in Lettland wird derzeit vom Panzergrenadierbataillon 371 aus dem sächsischen Marienberg angeführt.

In „Bothnia“ klopft man sich angesichts der sozialdemokratischen Friedensfreunde jedenfalls lachend auf die Schenkel. Ähnlich viel Freude dürfte auch der FDP-Vorsitzenden Christian Lindner mit seiner Vorstellung ausgelöst haben, die Anerkenntnis einer russisch besetzen Krim als „dauerhaftes Provisorium“ gebe Wladimir Putin die Möglichkeit, seine Politik zu ändern. Denn im wirklichen „Bothnia“ verfrachtet die russische Armee derweil im großen Stil Menschen und Material nach Weißrussland, um unmittelbar an der Grenze zu Litauen vom 14. bis zum 20. September das Manöver „Zapad 17“ (deutsch: Westen 17) durchzuführen. Nato-Quellen gehen von bis zu 100 000 beteiligten Soldaten aus, Russland selbst spricht von lediglich 10 000 Mann.

Wenn Steinmeiers Nachfolger, Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), sich heute mit SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zu Militärfragen äußert, geht es neuerdings meist wieder um Abrüstung (des Westens) und die Ablehnung, Deutschlands Verteidigungsausgaben im Rahmen der Nato-Verpflichtungen deutlich zu erhöhen. Geht so der militärische Teil der Außenpolitik, die Deutschland in den kommenden Jahren braucht? Haben die Parteien – völlig unabhängig ihrer Wahlprogramme – überhaupt die Option zu entscheiden, welche Außenpolitik sie wollen?

„Bothnia“ ist seit Jahren der fiktive Gegner, wenn die Nato die Verteidigung ihrer Grenzen trainiert. Der aggressive Schurken-Staat grenzt an mehrere Länder des Bündnisses. Das Land ist lediglich eine Scheindemokratie, eine nie wirklich reformierte so genannte Volksrepublik mit Zugang zur Ostsee. Es verfügt über erhebliche militärische Mittel und eine politische Führung, die jederzeit bereit ist, ihre Ziele militärisch durchzusetzen.

Berlin . Als im Sommer 2016 mehr als 30 000 Nato-Soldaten bei zwei Manövern in Polen, Litauen, Estland und Lettland das Zurückschlagen eines „bothnischen“ Angriffs übten, wusste jeder, wer gemeint war. Aber die im Nato-Szenario Angegriffenen verfolgten nicht alle die gleichen Interessen. Der damalige deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD), heute Bundespräsident, verärgerte die östlichen Nato-Partner mit der Bemerkung: „Wer glaubt, mit symbolischen Panzerparaden an der Ostgrenze des Bündnisses mehr Sicherheit zu schaffen, der irrt.“ Steinmeier sprach im Zusammenhang mit den Nato-Manövern „Anakonda“ und „Saber Strike“ gar von „Säbelrasseln und Kriegsgeheul“.

Zu Russland

Zur Nato

Zur Bundeswehr CDU: Wir appellieren an Russland, das Abkommen von Minsk dauerhaft einzuhalten und umzusetzen und führen beständig den Dialog weiter. SPD: Unser Verhältnis zu Russland ist durch das Vorgehen der russischen Regierung in der Ostukraine und den Bruch des Völkerrechts durch die Annexion der Krim belastet. (. . .) Wir sind jedoch davon überzeugt, dass Frieden und Sicherheit in Europa nur mit, nicht ohne oder gar gegen Russland möglich sind. (. . .) Substanzielle Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Abkommens würden eine schrittweise Aufhebung der Sanktionen gegen Russland nach sich ziehen. FDP: Wir Freie Demokraten fordern die russische Regierung auf, die völkerrechtswidrige Besetzung der Krim und den Krieg in der Ostukraine unverzüglich zu beenden. (. . .) Solange Präsident Putin seine Interventionspolitik fortsetzt, müssen daher die Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten und eine Wiederaufnahme Russlands in die G8 ausgeschlossen werden. Grüne: Unter Präsident Putin hat Russland mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, dem militärischen Vorgehen in der Ostukraine und mit dem brutalen militärischen Eingreifen auf der Seite Assads zu einer erheblichen Verschärfung der internationalen Spannungen beigetragen. Linke: Truppenbewegungen von EU und NATO an den Grenzen zu Russland gefährden den Frieden. (. . .) Wir wollen eine neue, auf Entspannung orientierte Ostpolitik. Sicherheit in Europa kann nur Sicherheit mit und nicht gegen Russland sein. AfD: Eine Entspannung im Verhältnis zu Russland ist für die AfD Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden in Europa. (. . .) Die AfD tritt für die Beendigung der Sanktionspolitik ein. CDU: Wir stehen zu unserer Verantwortung im Rahmen von UNO, NATO und EU. (. . .) Wir sind überzeugte Mitglieder der NATO und arbeiten für ihren Erfolg. Aber die EU muss sich selbstständig wappnen, wenn sie dauerhaft bestehen will. SPD: Kooperation und Arbeitsteilung auf dem Weg zu einer europäischen Armee: Ein solcher Zusammenschluss versteht sich als ergänzende Anstrengung zur NATO, nicht als deren Konkurrenz. Die NATO ist und bleibt ein tragender Pfeiler der transatlantischen Partnerschaft. FDP: Wir Freie Demokraten bekennen uns uneingeschränkt zur NATO, denn die NATO ist ein konkurrenzlos erfolgreiches Sicherheitsbündnis und soll auch in Zukunft als Garant für unsere Sicherheit stehen. Grüne: Wir wollen sie so transformieren, das sie auch mit Dritten verstärkt zu kooperativer Sicherheit beitragen kann. Deshalb setzen wir auch auf den Dialog im NATO-Russland-Rat. Linke: Das NATO-Rüstungsziel von zwei Prozent des BIP lehnen wir ab. Wir wollen die NATO auflösen und durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Einbeziehung von Russland ersetzen, das auf Abrüstung zielt. AfD: Die NATO muss wieder ein reines Verteidigungsbündnis werden. (. . .) Die Schaffung einer EU-Armee oder den Einsatz deutscher Streitkräfte für fremde Interessen lehnt die AfD ab. CDU: Zentral für die wachsende Bundeswehr ist die „Trendwende Finanzen“. Wie auf dem NATO-Gipfel 2014 in Wales vereinbart, wollen wir unsere Ausgaben für Verteidigung bis zum Jahre 2024 schrittweise in Richtung zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. SPD: Mit uns wird es über das bereits zulässige Maß hinaus, keinen Einsatz der Bundeswehr als Hilfspolizei im Inland geben. (. . .) Eine apodiktische Festlegung auf einen Anteil der jährlichen Ausgaben für die Bundeswehr auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts käme einer Verdoppelung unserer derzeitigen Ausgaben gleich und würde mehr als 70 Milliarden Euro pro Jahr für die deutsche Rüstungs- und Verteidigungspolitik bedeuten. Das wird es mit der SPD nicht geben. FDP: Im Lichte der angestrebten verstärkten Schaffung gemeinsamer EU- und NATO-Einsatzkräfte wollen wir den Parlamentsvorbehalt des Deutschen Bundestags unter voller Berücksichtigung der Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts so weiterentwickeln, dass gemeinsame Einsätze multinationaler Verbände von EU und NATO verfassungsfest erleichtert werden. Grüne: Die Bundeswehr muss VN-fähiger und europatauglicher werden. Für diese Herausforderungen muss die Bundeswehr gut ausgestattet sein. Dafür braucht es aber keine Erhöhung des Verteidigungsetats. (. . .) Den regelmäßigen Rufen nach einem Einsatz der Bundeswehr im Inneren erteilen wir eine klare Absage. Linke: Wir lehnen Aufrüstung, Waffenexporte und Auslandseinsätze der Bundeswehr sowie jegliche deutsche Unterstützung von Militärinterventionen ab. Die Militärausgaben dürfen nicht erhöht, sondern müssen deutlich gesenkt werden. AfD: Die AfD fordert die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht.

Die FAZ zitierte den Oberkommandierenden der US-Streitkräfte in Europa, Generalleutnant Ben Hodges, zu „Zapad 17“ mit der Warnung, Russland habe auch 2008 in Georgien und 2014 in der Ukraine im Schatten großer Manöver erobernde Vorstöße unternommen; die Russen, das lehre ihre Geschichte, hielten sich nicht an Verträge. Die FAZ war so höflich nicht nachzufragen, auf welche Aussagen der USA sich denn deren Verbündete seit der Wahl Donald Trumps noch verlassen können. Viel wahrscheinlicher als Hodges‘ militärisch beschränkter Blick durch den Feldstecher, dass Lettland und die Nato eine russische „Überraschung“ fürchten, aber Weißrussland sie erlebt: Putin könnte nach dem Manöver einen Teil seiner Truppen – natürlich nur, wenn er darum gebeten wird – in Weißrussland zurücklassen. Dies hielte den Druck auf die baltischen Staaten aufrecht und baute zugleich einem weißrussischen Maidan vor, falls das Regime von Diktator Alexander Lukaschenko zerbröseln sollte.

In dieser Gemengelage sind Nato- nicht gleich Nato-Interessen: Die östlichen Bündnis-Mitglieder würden sich gern bis an die Zähne bewaffnen, als ließe sich das russische Wunschdenken von der Wiederherstellung der früheren sowjetischen Einflusssphäre tatsächlich mit Waffengewalt bekämpfen. Verweigerten sich die USA unter Barack Obama lediglich einer konstanten Übernahme von Führungsverantwortung für die freie Welt, so muss der Westen nun jederzeit damit rechnen, sich gegen amerikanische Egoismen zur Wehr setzen zu müssen. Mit dem Brexit bricht ein weiterer gewichtiger Stein aus der europäischen Verteidigungsstrategie, das Nato-Land Türkei hat die Wertegemeinschaft des Bündnisses längst verlassen. Bestenfalls entstehen aus diesen Herausforderungen Impulse für eine europäische Verteidigungsintegration mit Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland im Kern.

Russland und Asien bleiben dauerhafte Gefahrenherde

Fest steht: Der Handlungsraum deutscher Außenpolitik wird sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU auf Sicht mindestens eines Jahrzehnts instabil und krisenhaft bleiben. Das ist nicht neu. Russland und Asien bleiben dauerhafte Gefahrenherde und Unsicherheitsfaktoren, die USA werden (unabhängig der Amtszeit Trumps) immer deutlicher zum Risikofaktor für Deutschland und Europa. Die Deutsche Gesellschaft für Außenpolitik (DGAP), ein eher konservativer Think-Tank, beschreibt die Ausgangslage für die nächste Bundesregierung so: „Deutschland hat mit dem Wandel der europäischen und globalen Ordnung zu kämpfen. Beide pendeln von der Stärke des Rechts durch Institutionen hin zum Recht des Stärkeren, wo militärische und ökonomische Macht bedeutsam sind.“