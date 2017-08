Wenn Deutschlands Youtube-Stars die Kanzlerin zum Interview treffen, dann kann man was erleben. Sollte man zumindest meinen. Ist auch so. Aber nicht das, was sich viele vielleicht erhofft hatten.

Berlin. Angela Merkels Rat wirkt wie aus der anderen, der analogen Welt: „Rechnen. Schreiben. Lesen.“ Basta. Da guckt ihre Gesprächspartnerin Lisa, alias YouTuberin ItsColeslaw, doch ein bisschen verdattert. Denn das sind (offenbar immer noch) die drei Dinge, die laut Merkel Jugendliche unbedingt können müssen nach der Schule. „Und vielleicht auch noch Programmieren dazu“, schiebt die Kanzlerin rasch nach. So eben noch im Livestream die Kurve gekriegt zurück ins digitale Zeitalter…

Wenn Deutschlands Youtube-Stars wie am Mittwoch die Kanzlerin zum Interview treffen, dann kann man was erleben. Sollte man zumindest meinen. Ist auch so. Aber nicht das, was sich viele vielleicht erhofft hatten. Auf Mirko Drotschmann fiel die Wahl, der unter dem Namen MrWissen2go Allgemeines präsentiert. Ebenso auf die 22-jährige Lisa Sophie (ItsColeslaw), die sich mit Alltags-Geschichten beschäftigt. Und auf „Beauty, Fashion & Lifestyle“-YouTuberin Ischtar Isik sowie Alexander Böhm, der als AlexiBexi bei der Videoplattform Handy-Neuigkeiten erklärt. Alles in allem haben die vier rund drei Millionen Follower, von denen einige mit Politik wohl nichts am Hut haben.

Da liegt auch das Kalkül von Merkels Team. Über die YouTuber erreicht man im „Neuland“, wie Merkel sagen würde, junge Wähler, die man anders kaum ansprechen kann. Rund 56.000 Zuschauer folgen dem Livestream, im parallel dazu laufenden Livechat geben viele einen Kommentar ab. Darunter sind jede Menge üble Äußerungen. Merkel kennt das. Wie sie mit dem Hass umgehe, wird die CDU-Chefin von Erstwählerin Ischtar Isik gefragt. „Ehrlich gesagt, finde ich Hass und Zuspitzung auch immer als Zeichen von Unfähigkeit, die Argumente wirklich vorzubringen.“ Eine typische Merkel-Antwort. Wer geglaubt hat, eine andere Kanzlerin zu erleben, weil auch völlig andere Fragesteller als sonst ihr gegenüber sitzen, der wird enttäuscht. Merkel ist wie immer, sie antwortet wie immer. Den YouTubern gelingt es nicht, sie mit Unbefangenheit oder politischer Unkorrektheit zu knacken. Schon vor zwei Jahren, als Merkel sich erstmals einem solchen digitalen Star stellte, damals hieß er LeFloid, war das so. Er musste sich viel Kritik anhören.