Die Kanzlerin ist im Wahlkampf unterwegs. Konzentriert und nimmermüde, immer im gleichen Takt. Ihr Vorsprung ist groß, aber man weiß ja nie. Beobachtungen in Münster.

Münster. Am Morgen eröffnet sie die Gamescom in Köln, am Abend wird sie in Bergisch-Gladbach auftreten, und jetzt, am Nachmittag, ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Münster. Wahlkampf, ein Termin jagt den nächsten, Merkel nimmt das, wie ein guter Fußballtrainer: Das nächste Spiel ist das schwerste, Konzentration auf den Moment. Und danach abhaken.

Münster, das ist ein Heimspiel für Merkel und die CDU

Gerade dudelt die Coverband noch einen Andrea-Berg-verdächtigen Schlager, die Sonne scheint, schon steht Merkel auf der Bühne, 5000 Menschen sind gekommen, sagt die Polizei. Merkel hat Armin Laschet im Schlepptau, auch NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann weicht nicht von ihrer Seite, aus dem Publikum winkt NRW-Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking. Laumann ist das westfälische Schwergewicht, nach einer Stunde wird er seiner Kanzlerin ein in Schokolade gehülltes Münsterland-Backwerk schenken. „Die Schokolade ist so schwarz, wie das Münsterland schwarz ist“, ruft Laumann, womit die gemütliche Runde auf dem Domplatz ganz passabel beschrieben ist.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet ((CDU) spricht am 22.08.2017 in Münster (Nordrhein-Westfalen) neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf der Wahlkampftour in NRW. In der Mitte CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn. Foto: Guido Kirchner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Protestiert wird hier nur am Rande. Münster, das ist ein Heimspiel für Merkel und die CDU. Mindestens bei der älteren Bevölkerung jenseits der Studentenschaft. Und älter sind hier viele, die meisten von ihnen werden wohl auch zur Wahl gehen. Es lohnt sich also vermutlich, in Münster zu sein. Auch für Laschet, der zum Einstieg gleich mal an den Landesparteitag am 1. April dieses Jahres erinnert. In Münster. Damals, sagt der NRW-Ministerpräsident, hätten alle auf die CDU keinen Pfifferling gegeben, weil der Schulz-Zug alle zu überrollen drohte, aber dann, sagt Laschet, und dabei lächelt er das Laschet-Lächeln, „haben wir in Münster den Grundstein gelegt, dass es am 14. Mai geklappt hat“. Was in wenigen Wochen so alles passieren kann – dass Laschet damit indirekt das dunkle Szenario für die Amtsinhaberin gezeichnet hat, geschenkt.

Tenor: Hallo, hier bin ich, ihr kennt mich, also bitte: wählt mich

Das Publikum jubelt, nichts trübt die Harmonie, auch weil Merkel über die Gabe verfügt, von Termin zu Termin über das bisweilen steinige Parkett der Tagespolitik direkt in die Wohnzimmer der Wähler zu marschieren. Tenor: Hallo, hier bin ich, ihr kennt mich, also bitte: wählt mich. Erst- und Zweitstimme CDU, so mache er das seit Jahren der Einfachheit halber, ruft Laumann, und das Publikum grölt.