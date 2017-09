München. Kurz vor der Bundestagswahl geht die AfD auf Facebook noch einmal auf Wählerfang. Zum Start des Oktoberfestes am Wochenende veröffentlichte die Partei ein passendes Wahlplakat. Doch das kommt bei vielen Usern im Netz gar nicht gut an. Die Folge: Ein regelrechter "Shitstorm".

Auf dem Bild, welches die AfD am Sonntag veröffentlichte, sind wenige Wiesn-Besucher zu sehen, die über das Oktoberfest-Gelände laufen. Betitelt ist das Foto mit dem Spruch: „Feiern in einem Land, in dem man gerne lebt? Oktoberfest: Gähnende Leere. 24.09. – hol dir dein Land zurück“. Laut dem Statement der Partei, soll das Bild am Sonntag auf dem Oktoberfest geschossen worden sein.

Was viele Facebook-User nun aufregt: Nach den offizellen Angaben der Festivalleitung herrscht auf dem Oktoberfest alles andere als "gähnende Leere". Zum Auftakt am Wochenende strömten 600 000 Menschen auf das Volkfest - 100 000 mehr, als noch im Vorfahr. Entsprechende Kommentare ließen daher nicht lange auf sich warten. jp