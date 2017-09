Die älteste und die jüngste NRW-Kandidatin für die Bundestagswahl kommen aus Dortmund – und stehen ganz weit links.

Dortmund. Bisher sind sie sich noch nie begegnet. Dabei leben sie beide in Dortmund. Und engagieren sich politisch. Und kandidieren für den Bundestag. Und stehen ganz links. Ula Richter (78) und Celine Erlenhofer (19) sind in NRW die älteste und die jüngste Bundestagskandidatin. Die Malerin tritt für die DKP an, die Jurastudentin für die Linke. Und zumindest in dieser Hinsicht ist die Jüngere die Erfahrenere: Für Erlenhofer ist es nach der Landtagswahl im Mai schon die zweite Kandidatur.

„Ich mache das, wenn andere Musik machen oder in den Verein gehen.“

Celine Erlenhofer, (19), Jurastudentin und Bundestagskandidatin der Linken

Jetzt sitzen sich die beiden in der Lokalmanufaktur gegenüber, dem Restaurant im Dortmunder Rathaus. Und gewähren Einblicke in eine Gedankenwelt, in der der Sozialismus auch nach der Wende keine Horrorvorstellung ist, sondern immer noch politisch salonfähig.

Deutsche Kommunistische Partei – gibt es die überhaupt noch? In der Tat, auch wenn die 1968 zwölf Jahre nach dem Verbot der KPD gegründete DKP inzwischen auf bundesweit 3000 Mitglieder eingedampft ist. In NRW soll es laut Verfassungsschutz noch etwa 800 Mitglieder geben. Der Inlandsnachrichtendienst beobachtet die Organisation wegen ihres „orthodox-kommunistischen Linksextremismus“. Kein Wunder, dass Richter ihn am liebsten abschaffen würde – den Verfassungsschutz, nicht den Linksextremismus.

Die 78-Jährige (NRW-Listenplatz 3) ist in den 1960er Jahren politisiert worden, geprägt von Außerparlamentarischer Opposition, Studenten- und Kinderladenbewegung. „Bewegungen können das Klima im Land verändern“, ist sie überzeugt. Aber die Friedens- und soziale Bewegung in Deutschland seien derzeit leider schwach, klagt sie. Sicher, die Revolution sei anzustreben. „Aber sie entwickelt sich aus den historischen Bedingungen und den Massen. Und die Massen sehe ich im Augenblick nicht.“

Richter selbst, seit 1970 DKP-Mitglied, ist Sprecherin des Bündnisses Dortmund gegen Rechts. Es war vor 17 Jahren in der Revierstadt mit ihrer starken rechtsextremen Szene gegründet worden. Weil es keine konsequente Abgrenzung gegen die Antifa gab, sind SPD, CDU und Grüne, der DGB, die Kirchen und weitere Organisationen aber inzwischen längst in den Dortmunder Arbeitskreis gegen Rechtsextremismus abgewandert. Ihre Sprecherfunktion im Bündnis hat Richter schon Bedrohungen und Wandschmierereien am eigenen Wohnhaus eingebracht. Eine Erfahrung, die sie mit ihrem jungen Gegenüber teilt: „Es gibt eine Internetseite der Rechten, da sind meine ganze Biografie und alle Telefonbucheinträge aufgelistet, verbunden mit der Aufforderung, dort mal einen Besuch abzustatten“, erzählt Celine Erlenhofer.