Düsseldorf. Im künftigen Bundestag nehmen voraussichtlich 142 Abgeordnete aus Nordrhein-Westfalen Platz. Das teilte Landeswahlleiter Wolfgang Schellen am Montag nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis der Bundestagswahl mit. Demnach wurden in den 64 nordrhein-westfälischen Wahlkreisen am Sonntag 38 CDU- und 26 SPD-Abgeordnete über Direktmandate gewählt. Dazu kommen 78 Abgeordnete aus NRW, die über die Landeslisten der Parteien ins Parlament einziehen. Der Bundestag ist mit rund 700 Abgeordneten so groß wie noch nie. dpa