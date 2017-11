Während Wolfgang Schäuble die Parteien im Bundestag ermahnt, setzt Angela Merkel ein Zeichen. Fraktions- und Parteichef Christian Lindner nutzt die Sitzung zu einem eigenen Auftritt.

Berlin. Der erste Satz von Wolfgang Schäuble lässt noch nicht erahnen, was er später den Parteien ins Stammbuch schreiben wird. „Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe den Knopf gefunden“, grinst Schäuble. Vor vier Wochen, nach seiner Wahl zum Bundestagspräsidenten, hatte er noch Probleme, das Mikrofon einzuschalten. Also gibt es jetzt anerkennenden Applaus von den amüsierten Abgeordneten. Dann wird es still im Plenum. Und Schäuble legt los.

Die Standpauke des Wolfgang Schäuble

„Dies ist heute eine besondere Sitzung, keine Frage“, fährt der CDU-Mann fort. „Wir stehen alle unter dem Eindruck der am Sonntag ergebnislos abgebrochenen Sondierungsgespräche.“ Das Volk habe entschieden, „und damit müssen wir verantwortlich umgehen“, mahnt der Bundestagspräsident die Parteien. „Die Aufgabe ist groß, aber sie ist lösbar.“ Ansonsten müsse jeder sein Vorgehen „schlüssig erklären, damit nicht der Eindruck entsteht, man wolle sich der Verantwortung entziehen“. Es ist die Standpauke eines Parlamentariers, der dem Bundestag seit 45 Jahren angehört.

Wie düsterer Nebel kriecht das abrupte Ende der Sondierungsgespräche durch die Gänge des Reichstages. In der Lobby wird darüber fleißig diskutiert, Beteiligte wie der Grüne Jürgen Trittin weisen jede Mitschuld von sich. Am Rednerpult betont die geschäftsführende Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU): „Deutschland steht für Verlässlichkeit.“ Einige Abgeordnete lachen, nur wenige applaudieren. Also wiederholt von der Leyen den Satz mit Nachdruck. Jetzt merkt auch die Unionsfraktion, dass sie besser klatschen sollte.

Schäuble sagt nicht, an wen er seine Appelle richtet, es wird auch so deutlich: zum einen ist die SPD gemeint, die nicht bereit ist, eventuell in eine große Koalition einzutreten. Sie setzt auf Neuwahlen. In der ersten Reihe seiner Fraktion nimmt Parteichef Martin Schulz die Worte mit versteinerter Miene zur Kenntnis. Zum anderen darf die FDP sich angesprochen fühlen, die die Sondierungen hat platzen lassen.

Ihr Fraktions- und Parteichef Christian Lindner nutzt die Sitzung zu einem eigenen Auftritt. Erst kommt er etwas zu spät, dann geht er früher. Aber nicht, ohne allen geschäftsführenden Regierungsmitgliedern in der ersten Reihe der Regierungsbank ungefragt die Hand zu schütteln – und natürlich auch Kanzlerin Angela Merkel. Die scheint das Manöver zu durchschauen, sie quittiert den Lindner-Abgang mit süffisantem Lächeln.

Verlängert Die Verlängerung von gleich sieben Mandaten für Auslandseinsätze deutscher Soldaten standen im Bundestag zur Entscheidung an. Am Dienstag beriet das Parlament im ersten Durchgang über fünf der Einsätze, deren Mandate auslaufen.

Nur kurze Zeit später macht sie klar, wem sie inzwischen deutlich näher steht. Zweimal spaziert sie zur grünen Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt, jedes Mal führen beide freundlich ein kurzes Gespräch. Auch schüttelt die Kanzlerin Claudia Roth lange die Hand. Wieder klicken die Kameras. Es sind diese kleinen, dennoch aussagestarken Gesten, die Merkel perfekt beherrscht. Die Sondierungen haben eindeutig Präferenzen verschoben. Die FDP ist out, die Grünen sind in.