Das Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes ist berüchtigt. Jedes Jahr listet er eine Reihe von Beispielen auf, wie die öffentliche Hand Millionen verplempert. Auch in NRW wurden die Verfasser fündig.

Düsseldorf. Der Bund der Steuerzahler stellt am Donnerstag (11.00 Uhr) 18 Fälle von Steuerverschwendung aus Nordrhein-Westfalen vor. In seinem Schwarzbuch «Die öffentliche Verschwendung» 2017/2018 listet der Bund Beispiele auf, wie und wo die öffentliche Hand Gelder verplempert. Im vergangenen Jahr hatten es unter anderem der millionenschwere Umbau des Düsseldorfer Aquazoos, die Kostenexplosion bei der Sanierung der Kölner Oper und ein mehr als 1200 Euro teurer Edel-Mülleimer aus Leverkusen in das berüchtigte Buch geschafft. Die neue Ausgabe wird in Düsseldorf, Köln und Herten präsentiert. dpa