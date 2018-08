Mit sogenannten „Ping-Anrufen“ sollen Verbraucher zu teuren Rückrufen gebracht werden. Bundesnetzagentur kann helfen.

Düsseldorf. 11.499 Beschwerden wegen „Ping-Anrufen“ waren es im ersten Halbjahr 2018 und 76.787 im gesamten Jahr 2017: Für die Bundesnetzagentur gehört die Masche zum Alltagsgeschäft, wodurch Betrüger durch kurzes Anklingeln-Lassen auf dem Handy den Angerufenen verleiten wollen, über eine teure Nummer zurückzurufen. Dabei ist davon auszugehen, dass die Zahl der Fälle dieser Ping-Anrufe (englisch to ping: klingeln) noch wesentlich größer ist, da wohl die wenigsten sich daraufhin an die Bundesnetzagentur wenden.

Bei Rückruf wird eine teure Verbindung ins Ausland aufgebaut

Die Betrüger setzen dabei auf die Neugier der Angerufenen. Diese haben praktisch keine Gelegenheit, bei einem nur einmaligen Anklingeln rechtzeitig den Anruf anzunehmen, sehen dann aber eine Nummer im Display, die sie zurückrufen könnten. Wie dann die Masche funktioniert, erklärt ein Sprecher der Bundesnetzagentur so: „Wenn Mobilfunkkunden die Nummer zurückrufen, erreichen sie häufig Bandansagen, die mehrere Euro pro Minute kosten. Die Bandansagen reichen von unverständlichen Ansagen in ausländischer Sprache bis hin zu Gewinnspielen, Erotikansagen oder angeblichen Paketzustellungen. Ziel der Betrüger ist es, dass die Anrufer möglichst lange in der Leitung bleiben. Die Verursacher profitieren von den generierten Verbindungsentgelten.“

Dabei erwecken die im Display sichtbaren Telefonnummern den Eindruck, dass sie durchaus aus der Region stammen können. Wenn dort eine Vorwahl wie +236 und dann eine vielstellige Durchwahlnummer, könnte man den Anrufer im Ruhrgebiet verorten. Wer ahnt schon, dass dahinter die Ländervorwahl 00236 für die Zentralafrikanische Republik steckt? Anderes Beispiel: Die Vorwahl beispielsweise von Koblenz lässt sich leicht mit der Vorwahl von Madagaskar 00261 verwechseln. Wer diese zurückruft, könnte es bereuen. Wie dabei genau die „Gewinnaufteilung“ der Betrüger und örtlichen Telefongesellschaften läuft, kann der Sprecher nicht sagen.

Neben einer Beherzigung des Ratschlags, nicht zurückzurufen, kann es sinnvoll sein, sich an die Bundesnetzagentur zu wenden, damit den Gaunern das Handwerk gelegt werden kann. So hat die Behörde schon mehrfach ein sogenanntes Rechnungslegungs- und Inkassierungsverbot erlassen. In solchen Fällen darf der Mobilfunknetzbetreiber Verbrauchern die Kosten, die durch die Anwahl dieser Rufnummern entstanden sind, nicht mehr in Rechnung stellen. Und falls Verbraucher bereits Rechnungen erhalten haben, dürfen die Netzbetreiber diese Forderungen nicht mehr eintreiben. Haben Verbraucher bereits Rechnungen bezahlt, so der Rat der Bundesnetzagentur, sollten sie mit Unterstützung der Verbraucherzentralen versuchen, das Geld zurückzufordern.

Strafen drohen Betrug Dass Ping-Anrufe – das Anklingeln-Lassen mit dem Ziel, dass der Angerufene über eine teuere Nummer zurückruft – als Betrug zu bestrafen sind, hat der Bundesgerichtshof bereits 2014 entschieden (Az. 3 StR 342/13). Die Täter wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt. Bei Ping-Anrufen aus dem Ausland stößt die Strafverfolgung an Grenzen.

Eine Liste der von der Bundesnetzagentur wegen Missbrauchs von Rufnummern in den letzten sechs Monaten ergriffenen Maßnahmen findet sich auf der Webseite der Bundesnetzagentur. Die Maßnahmenliste enthält Informationen zum Beginn beziehungsweise zur Wirksamkeit eines Rechnungslegungs- und Inkassierungsverbotes.