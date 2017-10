In Brüssel sind einige besonders drastische Übergriffe bekannt geworden. Das EU-Parlament greift das Thema auf. Die Grüne Europa-Abgeordnete Terry Reintke über die Hintergründe der Debatte.

Düsseldorf. Ein zweifelhaftes Kompliment hier, eine unerwünschte Tätschelei dort. Nachdem das gewaltige Ausmaß institutionalisierter sexueller Belästigung in Hollywood durch den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein bekannt wurde und weltweit Frauen unter dem Hashtag „Me too“ ihre individuellen Erfahrungen mit Sexismus öffentlich machten, hat die Debatte nun auch die Politik erreicht. Am Mittwoch beschäftigte sich das EU-Parlament in seiner Plenarsitzung mit dem Thema. Auch die aus Gelsenkirchen stammende Europa-Abgeordnete Terry Reintke (Grüne) kam dort zu Wort. Im Interview mit unserer Zeitung schildert sie ihre Eindrücke aus der Diskussion.

Frau Reintke, wie haben Sie die Plenumsdebatte über sexuelle Belästigung heute im EU-Parlament erlebt?

Terry Reintke: Ich habe dort selbst eine Rede gehalten und muss sagen, dass es unter den Abgeordneten ein großes Bewusstsein für dieses Problem gibt. Den meisten ist klar, dass Belästigung nicht nur im Parlament stattfindet, sondern in unserer Gesellschaft ein weit verbreitetes Phänomen ist. Bei vielen sitzt der Schock tief, weil in Brüssel einige besonders drastische Fälle von Übergriffen bekanntgeworden sind. Da geht es bei weitem nicht nur um anzügliche Bemerkungen, sondern um konkrete Straftaten – in einem Fall steht sogar eine Vergewaltigung im Raum. Als Grüne haben wir deshalb eine Resolution auf den Weg gebracht, was sehr positiv aufgenommen wurde.

Welche Vorfälle sind Ihnen bekannt?

Reintke: Es wabern nun viele Gerüchte durchs EU-Parlament – beispielsweise soll ein Abgeordneter vor einer Mitarbeiterin masturbiert haben. In einem anderen Fall soll ein Parlamentarier eine Textnachricht an eine Angestellte verschickt haben, in der er ihr vorschlägt, sexuelle Interaktion mit ihm mit einer Beförderung zu „belohnen“. Allerdings wollen die betroffenen Frauen sich nicht mit Klarnamen äußern und anonym bleiben, weil sie mögliche negative Konsequenzen wie etwa einen Jobverlust fürchten.

Zur Person

Werdegang Theresa Reintke, genannt „Terry“, wurde 1987 in Gelsenkirchen geboren und studierte Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Von 2011 bis 2013 war sie Sprecherin der „Federation of Young European Greens“, eines europäischen Zusammenschlusses grüner Jugendverbände. Seit 2014 ist sie Mitglied des Europäischen Parlaments. Im Deutschen Bundestag war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin für den Grünen Abgeordneten Ulrich Schneider tätig.

Können Sie dieses Schweigen nachvollziehehen?

Reintke: Ich möchte Opfer von sexueller Belästigung immer ermutigen, erlittene Grenzüberschreitungen klar zu benennen. Andererseits muss jede Frau diese Entscheidung selbst treffen. Ich könnte mir vorstellen, dass der mediale Druck sogar viele eher abschreckt und nicht förderlich dafür ist, dass Betroffene aus der Defensive kommen.