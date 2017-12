Bei dem bislang schwersten islamistischen Anschlag in Deutschland waren am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen getötet und nach Angaben von Beck annähernd 100 Menschen verletzt worden. Der Attentäter Anis Amri war mit einem gestohlenen Laster in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. Er wurde einige Tage später auf der Flucht von italienischen Polizisten erschossen.

Nach der Obduktion wurden Rechnungen an Hinterbliebene gleich mit einem Mahnhinweis verschickt. Das seien furchtbare Erfahrungen gewesen, die sich nicht wiederholen dürften, sagte der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Kurt Beck, in Berlin.

Gerade in den ersten Wochen nach dem Anschlag hatten Hinterbliebene und Verletzte Behörden-Wirrwarr, Bürokratie und fehlende Aufmerksamkeit beklagt. Zuletzt hatten Angehörige der zwölf Toten in einem offenen Brief Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Untätigkeit und politisches Versagen vorgeworfen. Und sie zeigten sich verbittert, dass Merkel nicht persönlich kondoliert habe.

Beck äußerte sich zurückhaltend. Er sei nach Gesprächen mit der Kanzlerin sicher, dass Lehren gezogen wurden. Das sei nicht durch Vorschriften zu regeln. Die Stimmungslage der Betroffenen habe er dem Kanzleramt zuvor mehrmals «zur Kenntnis gegeben». Viele hätten staatliche Anerkennung des Leids der Menschen vermisst, hier gebe es Nachholbedarf. «Wir müssen uns das vornehmen.» In Frankreich oder Israel sei die staatliche Anteilnahme höher bewertet worden.

Die schmerzhaften Gefühle der Angehörigen seien nicht wegzuwischen, unterstrich der Opferbeauftragte. «Deshalb gibt es nur einen Weg: Alles aufarbeiten.» Doch Beck hatte auch eine gute Nachricht: Viele Spenden, private Hilfen und Anrufe zeugten «von der Menschlichkeit in unserer Gesellschaft».

An dem Treffen der Kanzlerin mit Hinterbliebenen und Verletzten am 18. Dezember im Kanzleramt nimmt Beck nach eigenen Angaben teil. Am ersten Jahrestag des Anschlags wird an der Gedächtniskirche ein Mahnmal enthüllt. Zu dem zentralen Gedenken will neben Merkel auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommen.