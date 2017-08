ILLUSTRATION - Eine Frau packt 22.08.2017 in einem Fachgeschäft für Matratzen in Berlin eine neue Matratze aus der Verpackungsfolie aus. Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt am 23.08. in Karlsruhe über das Widerrufsrecht von Verbrauchern beim Matratzen-Kauf im Internet. Der Kläger wollte eine Matratze nach ein paar Tagen wieder zurückgeben. Da er die Schutzfolie bereits entfernt hatte, verweigerte der Online-Shop dem Mann jedoch den Widerruf. (zu dpa "BGH verhandelt über Widerrufsrecht beim Matratzen-Kauf im Internet" vom 23.08.2017) Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++