Düsseldorf. Rund 160 sogenannte Gefährder beobachten die Sicherheitsbehörden in NRW, Zig von ihnen in der Region – etwa 20 in Düsseldorf, über 30 in Wuppertal. Wie diese Personen auf die Liste geraten sind, ist unterschiedlich. Viele von ihnen sind schon hinter Gittern, im Ausland – oder sogar tot.

Offiziell spricht NRW-Verfassungsschutzchef Burkhard Freier von 650 gewaltorientierten Salafisten im Bundesland. Rund ein Viertel von ihnen gilt als „besonders risikobehaftet“. Bei diesen rund 160 Personen handelt es sich wohl um die registrierten Gefährder – wobei der Großteil von ihnen in Haft oder im Ausland sein soll; ein weiterer Teil ist wohl bei Kämpfen ums Leben gekommen, wofür es aber noch keine zweifelsfreie Bestätigung gibt. Eine Liste mit einer regionalen Verteilung dieser potenziellen Terroristen gibt es, heißt es vom Innenministerium auf Anfrage: „Sie wird aber nicht öffentlich gemacht. Das ist Polizeitaktik.“

Denn: Nicht unbedingt wüssten die Gefährder auch, dass sie als Gefährder im Visier der Polizei sind, erklärt LKA-Sprecher Frank Scheulen. Dies sei eine Einzelfallentscheidung. Auch die Gründe dafür, dass jemand auf dieser Liste landet, sind sehr unterschiedlich. Offiziell gibt es im LKA folgende Definition: „Gefährder ist eine Person, zu der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung – insbesondere solche im Sinne des Paragrafen 100a Strafprozessordnung – begehen wird.“

In diesem Paragrafen ist geregelt, wann die Telekommunikationsüberwachung im Verdachtsfall zulässig ist. Die Beschreibung erscheine „vage“, räumt Scheulen ein: „Es ist mit einer Prognose verbunden. Wir sprechen von Gefahrenabwehr.“ So stünden etwa Rückkehrer aus Kriegsgebieten „ganz oben auf der Liste“.

Konkret seien einzelne Personen in Wuppertal etwa durch Koranverteilungen aufgefallen, erklärt der dortige Polizeisprecher Stefan Weiand. In anderen Fällen habe es Hinweise von Angehörigen auf die Radikalisierung eines Familienmitglieds gegeben. „Konkrete Zahlen möchten wir nicht nennen“, sagt der Polizeihauptkommissar. Es sollen aber mehr als 30 Personen sein, die im Bereich der Behörde – neben Wuppertal auch Solingen und Remscheid – als Gefährder beobachtet werden. In Mönchengladbach, so heißt es, sei die Zahl noch nicht einmal zweistellig. In Krefeld will man sich gar nicht zu einer Größenordnung äußern.

Etwa 20 Gefährder sind es im Großraum Düsseldorf, Rhein-Kreis-Neuss und Mettmann. „An denen sind wir mit unterschiedlichen Maßnahmen dran“, erklärt der Düsseldorfer Polizeipräsident Norbert Wesseler. Laut Ministerium und LKA sind sofort die Sicherheitsbehörden in ganz Deutschland über jeden neuen Gefährder unterrichtet. Das abgestufte Maßnahmenkonzept werde dann von der örtlichen Polizei in Abstimmung mit dem LKA erarbeitet. „Je nach den Umständen“, so Wesseler, „gibt es auch eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung.“ Allerdings in strengen Grenzen – denn die Bezeichnung „Gefährder“ ist eine polizeiinterne Einstufung und bringt keine zusätzlichen Befugnisse für die Ermittler mit sich.

Dennoch glaubt Wesseler, dass die rechtlichen Möglichkeiten zur Überwachung ausreichen, um die Gefährder im Blick zu halten. „Ich glaube, wir müssen am Ende konsequent sein – und abschieben“, sagt der Düsseldorfer Polizeichef vielmehr. „Und das ist das Problem.“ Ihm gefalle die aktuelle Debatte und der politische Druck auf die Herkunftsstaaten, ihre delinquenten Staatsbürger zurückzunehmen. Auch wenn er beides lieber vor dem Anschlag in Berlin gehabt hätte.