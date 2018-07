Der Innenminister wird im Bundestag scharf attackiert. Der CSU-Chef kontert mit seinen Arbeitsnachweisen. Die Kanzlerin lässt sich den Auftritt nicht entgehen.

Berlin. Es ist der nächste Akt der Horst-Seehofer-Festspiele, und vermutlich nicht der letzte. Zu Beginn der Haushaltsdebatte im Bundestag gestern reibt sich der Innenminister erst einmal die Augen. Die Woche war hart bisher. Und jetzt gibt es schon wieder einiges um die Ohren. Seehofer kann störrisch wie ein Esel alles über sich ergehen lassen. Doch diesmal muss er kontern. Geht nicht anders. Der Bayer versucht es mit Arbeitsnachweisen.

„Wir erleben gerade eine gute Woche der deutschen Innenpolitik.“

Klaus-Dieter Gröhler, CDU-Bundestagsabgeordneter

Kanzlerin Angela Merkel ist gekommen. Sie hätte es halten können wie ihr Innenminister, der zuletzt gerne mal geschwänzt hat, wenn sie im Parlament geredet hat. Doch am Abend ist Koalitionsausschuss. Die Kanzlerin sucht deshalb demonstrativ zunächst das Gespräch mit SPD-Chefin Andrea Nahles, mit dem Unions-Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder und mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Mit Seehofer spricht sie erst nach seiner Rede. Sehr distanziert, ohne Lächeln. Der dramatische Asylstreit der Union mit Seehofers Rücktritt vom Rücktritt ist erst gut 72 Stunden her.

CDU-Mann Klaus-Dieter Gröhler ruft allen Ernstes: „Wir erleben gerade eine gute Woche der deutschen Innenpolitik.“ Vielleicht meint er den 14 Milliarden Euro umfassenden Haushalt des Innenministers, der im Parlament verabschiedet wird; über fünf Milliarden davon sind für die innere Sicherheit. Oder die geplanten Transitzentren an der bayerisch-österreichischen Grenze, die als Kompromiss den Asylstreit von CDU und CSU zumindest vorerst befriedet haben. Aber eine gute Woche war das bestimmt nicht, weder für die Innenpolitik noch für Seehofer, weder für Merkel noch für die Koalition.

Selbst der Koalitionspartner SPD ruft Seehofer zu: „An die Arbeit!“

So sieht das auch die Opposition. Der AfD-Abgeordnete Martin Hess wirft dem CSU-Chef „Realitätsverweigerung“ vor. Die Rückführung von Flüchtlingen „ist ohne effektive Grenzkontrollen völlig sinnlos“. FDP-Mann Stefan Ruppert spricht vom „Chaos der letzten Tage“, der Linke Victor Perli hält Seehofers Bilanz für „düster“. Er wolle Flüchtlinge an der Grenze in „geschlossenen Lagern unterbringen“, schimpft die Grüne Irene Mihalic. Sie wirft der Bundesregierung vor, sie wolle Deutschland „abschotten“. Eine echte Bekämpfung von Fluchtursachen finde nicht statt. „Das alles geschieht getrieben von Angst vor dem parteipolitischen Rechtsextremismus“, sagt Mihalic und deutet in Richtung der AfD-Abgeordneten. Sie fügt hinzu: „Aber den rechtsextremen Geist bekämpft man eben nicht, indem man ihn selbst atmet.“ Und an Seehofer gewandt betont sie: In den ersten hundert Tagen seiner Amtszeit habe der Bayer nicht einen Arbeitsnachweis erbracht. Selbst der Koalitionspartner SPD ruft Seehofer zu: „An die Arbeit!“