Die Dame in den knalligen Jacketts, blau am ersten Tag, rot am zweiten, grün am dritten, tat ihr Bestes, um sie zu überwinden. Angela Merkel war jedem gleich zugewandt, immer freundlich. „Donald“ duzte sie und selbst Erdogan lächelte sie an. Die Gastgeberin wusste, dass die internationalen Kameras in Hamburg nicht auf sie gerichtet waren, sondern auf den Amerikaner, den Chinesen, den Russen, den Türken. Sie versuchte erst gar nicht, deren Selbstdarstellungsdrang zu übertrumpfen. Ihre eigentliche Arbeit verrichtete sie hinter den Kulissen. Bei der Sitzungsleitung, vor allem aber bei den Verhandlungen um das Schlussdokument.

Immerhin gelang es ihr, eine kommunikative Atmosphäre zu schaffen, die die Teilnehmer wohl durchweg als angenehm empfanden. Das hat mit Merkels unverkrampfter Art zu tun, aber auch mit dem Rahmen. Man kam sich näher bei den vielen Essen, Empfängen, Smalltalks. Als aus Versehen für einige Minuten einmal Merkels Mikrofon vor Beginn der Schlusssitzung offen war, konnten einige Journalisten das im Pressezentrum mithören. Die Staatschefs standen herum und plauderten. Man hörte Trump, wie er ausgerechnet Donald Tusk, Erzgegner der regierenden polnischen Nationalisten, für die Kundgebung in Warschau lobte, auf der er gesprochen hatte. „Great people“, großartiges Volk. Der gab artig zurück, dass es aber auch eine großartige Rede des Präsidenten gewesen sei und boxte Trump gar kumpelhaft in die Schulter. Merkel hörte das, stand auf und sagte auf Englisch. „Ja, großartige Rede, das hättest du auch früher schon machen können“. Später fragte Merkel, ebenfalls auf Englisch, ihren Nachbarn: „Where are my chinese friends?“ (Wo sind meine chinesischen Freunde?). Als sie sie nicht entdeckte, spaßte sie: „No China in this world.“ (Kein China in dieser Welt). „Okay, wir fangen mit dem Thema Migration an. Kommt Erdogan denn?“ Dann hörte man sie ein Liedchen summen.

Mag sein, dass der Hauch von Gruppengefühl, der das Treffen phasenweise durchwehte, dazu beigetragen hat, dass die Mächtigen miteinander konstruktiver umgingen als sonst, wenn sie aus der Ferne aufeinander eindreschen. Trump mit Putin zum Beispiel. Staatschefs sind auch nur Menschen. Am Freitagabend beim Konzert in der Elbphilharmonie bekam die Kanzlerin jedenfalls den spontanen Beifall aller Teilnehmer als sie mit Ehemann Joachim Sauer den Saal betrat. Trump stand dafür sogar auf.