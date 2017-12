SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles verlangt eine neue Politik von einem möglichen Bündnis mit der Union und kritisiert Sigmar Gabriel.

Am Mittwoch treffen sich die Spitzen von Union und SPD zu einem weiteren Vorgespräch über eine mögliche Regierungszusammenarbeit. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles lässt offen, ob das eine neue große Koalition werden wird. Was sie im Gespräch mit unserem Berliner Korrespondenten Werner Kolhoff jedoch fordert, ist eine neue, bürgernähere Politik.

Wenn Sie in Ihrem Wahlkreis unterwegs sind: Spüren Sie, dass die Leute allmählich unruhig werden wegen des Hin und Her in Berlin?

Andrea Nahles: Beim Weihnachtskonzert des Musikvereins fragte jemand: Andrea, vor dem Jahreswechsel wird das mit der Regierungsbildung wohl nichts mehr, oder? Die zeitlichen Vorstellungen gehen also etwas auseinander. Das liegt aber am Scheitern von Jamaika, nicht an der SPD.

Wie sind denn Ihre zeitlichen Vorstellungen?

Andrea Nahles: So zügig wie möglich. Wir lassen uns aber nicht drängen. Wenn es viele inhaltliche Gemeinsamkeiten gibt, kann man über eine neue Koalitionsvereinbarung reden. Gibt es nur wenige, muss man eher über andere Modelle der Regierungsbildung sprechen. Und gibt es zu wenige Schnittmengen, wird es keine Regierungsbeteiligung der SPD geben. Ich denke, darüber werden wir im Januar Klarheit haben. Wir werden die Geduld der Bürger nicht überstrapazieren.

Warum verhandeln Sie nicht gleich mit dem Ziel einer neuen großen Koalition? Das erwarten die Menschen nämlich.

Andrea Nahles: Wir verhandeln mit dem Ziel, den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu stärken. Wenn wir da konkrete Maßnahmen verabreden können, haben wir auch eine gute Chance, einen Koalitionsvertrag hinzubekommen. Wir müssen uns auch über die Art der Zusammenarbeit zwischen SPD und Union verständigen. In welcher Form auch immer die stattfinden wird. Wir können angesichts unserer beider Wahlergebnisse nicht einfach so weitermachen.

Was muss aus SPD-Sicht mindestens in einem akzeptablen Koalitionsvertrag stehen?

Andrea Nahles: Ich mache keine roten Linien auf. Grundlage ist der Parteitagsbeschluss. Und wir sollten über mögliche gemeinsame Ziele reden. Die Menschen erwarten, dass wir uns um die Dinge kümmern, die in ihrem Leben wichtig sind, im Dorf, in der Kommune, im Wohnquartier. Daran wollen wir uns orientieren. Unsere Politik muss bei den Menschen im Alltag ankommen.