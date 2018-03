Berlin/Washington (dpa) - Im Handelskonflikt mit den USA über Strafzölle sucht der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eine Lösung am Verhandlungstisch. Höhere Zölle führten dazu, dass am Ende die Bürger den Preis zahlten.

Das sagte Altmaier bei der Amtsübergabe im Wirtschaftsministerium in Berlin. Er werde dazu demnächst auch mit seinem US-Amtskollegen Wilbur Ross telefonieren. Eine Eskalation müsse vermieden werden.

Altmaier betonte die Wichtigkeit des offenen und fairen Welthandels. Er warnte vor einem Wettlauf um Schutzzölle und höhere Abgaben. «Wir stehen an einem sehr wichtigen Scheideweg.» Altmaier sagte, er sei ein großer Anhänger der transatlantischen Kooperation. Der freie Welthandel habe sehr viel zum Wohlstand der Bevölkerung beigetragen.

Auch die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, warnte vor weltweiten Handelsbarrieren. Die jüngst beschlossenen Einfuhrzölle der USA dürften nicht zu einer Eskalation mit protektionistischen Gegenmaßnahmen führen, erklärte die IWF-Chefin. «Die Wirtschaftsgeschichte zeigt deutlich, dass Handelskriege nicht nur das globale Wachstum beeinträchtigen, sondern auch nicht zu gewinnen sind.» Die Französin widerspricht damit US-Präsident Donald Trump, der Handelskriege für leicht zu gewinnen hält.

Lagarde kritisierte indirekt auch die Finanzpolitik der USA. Zur Verringerung globaler Ungleichgewichte seien Handelsschranken nicht der richtige Weg. Eine hohe Bedeutung komme dagegen der staatlichen Ausgabenpolitik zu. Dazu zählten niedrigere Haushaltsdefizite, um die Staatsfinanzen auf eine nachhaltige Basis zu stellen. Die US-Regierung geht derzeit den entgegengesetzten Weg, indem sie die Steuern stark senkt und die Ausgaben deutlich erhöht. Die Haushaltsdefizite dürften daher stark steigen.

Trump hatte Zölle von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium zum Schutz der heimischen Industrie verhängt. Die EU will verhandeln, um von den Zöllen ausgenommen zu werden. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker drohte aber zugleich mit Gegenmaßnahmen. Die Kommission prüft Importabgaben auf US-Waren wie Whiskey, Motorräder und Erdnussbutter.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht bei einer möglichen «Stahlschwemme» in Europa als Folge von US-Strafzöllen Jobs in Deutschland in Gefahr. Laschet sagte der Deutschen Presse-Agentur, zwar hätten US-Strafzölle auf Stahlprodukte nicht unmittelbar eine Auswirkung auf deutsche Werke. «Aber wenn es eine Stahlschwemme auf den europäischen Märkten gibt, weil die Amerikaner die Schotten dicht machen, dann kann das auch zum Problem für Arbeitsplätze bei uns werden.»