München/Wiesbaden (dpa) - Nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen wird die AfD aller Voraussicht nach in allen Landesparlamenten in Deutschland sitzen. Doch was kommt da auf die anderen Abgeordneten und Bürger zu? Wie könnten sich die Politik und der Stil ändern? Ein Blick in die 14 anderen Volksvertretungen, in denen die AfD vertreten ist:

In der Mehrzahl der Landesparlamente ist die AfD-Fraktion nicht mehr das, was sie beim Einzug ins Parlament war. Während in Brandenburg bloß der Wechsel von AfD-Chef Alexander Gauland in den Bundestag für die Veränderung verantwortlich war, schmiss die Hamburger Fraktion den immer wieder durch rechtspopulistische Ausfälle aufgefallenen Ludwig Flocken raus. In der Hansestadt war die AfD 2015 zum ersten Mal in ein westdeutsches Parlament eingezogen. In Mecklenburg-Vorpommern trennte sich die Fraktion von einem Mitglied wegen gewaltverherrlichender Aussagen in einem Internet-Chat.

Dort sowie in Bremen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Nordrhein-Westfalen verließen Abgeordnete zudem freiwillig die AfD-Fraktion, wechselten zu anderen Parteien, gründeten neue Gruppierungen oder nehmen seither fraktionslos am parlamentarischen Geschehen bei. Prominentestes Beispiel ist wohl die einstige AfD-Bundeschefin Frauke Petry, die mit vier Mitstreitern nun als «Blaue Gruppe» in Sachsen Politik macht.

Heftiger eskalierte ein interner Streit in Baden-Württemberg: Kein halbes Jahr nach der Wahl zerbrach die AfD-Fraktion am Konflikt über den Umgang mit einem Abgeordneten wegen antisemitischer Äußerungen. Der damalige Fraktions- und heutige Bundeschef Jörg Meuthen verlangte den Ausschluss des Mannes, fand dafür aber keine Mehrheit und gründete eine eigene Fraktion. Der umstrittene Politiker trat schließlich aus der Rest-Fraktion aus, die beiden Fraktionen vereinten sich wieder.

Inhaltlich geht es bei der AfD in den Landtagen oft um die Themen Flüchtlinge/Migration und Innere Sicherheit - aber nicht nur. AfD-Abgeordnete etwa in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein treten vergleichsweise moderat und gemäßigt auf und versuchen, sich mit Sacharbeit einzubringen, und fallen vor allem durch zahlreiche Anfragen auf. Die Kollegen in Berlin erarbeiteten umfassende Konzepte für Verkehr und Bildung. Nach der Hochphase der Flüchtlingskrise geht es bei Anträgen der sächsischen AfD inhaltlich querbeet. Der Schutz ungeborenen Lebens war genauso Thema wie Fachkräfte- und Lehrermangel. Auch in Schwerin bedient die AfD ein breites Spektrum: von Agrar-, über Klima- bis zur Gesundheitspolitik. Einige Anträge scheinen dabei stark angelehnt an frühere Vorlagen der Linken.