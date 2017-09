Im ostwestfälischen Büren befindet sich die größte von bundesweit sechs Einrichtungen für Abschiebehaft. Das Konzept ist umstritten. Ein Besuch vor Ort.

Büren. Wer die bundesweit größte Abschiebehaft mit dem sperrigen Titel „Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige“ in Büren, kurz Ufa, besuchen will, hat eine malerische Strecke zu bestreiten: Kilometerweit schlängelt sich eine Landstraße durch das idyllisch anmutende Paderborner Land über sanfte Hügel und führt durch ein Waldstück, wo schließlich ein Schild dem Besucher signalisiert, wo er gelandet ist. „Bezirksregierung Detmold. Unterbringungseinrichtung“ heißt es dort schlicht. Ein nüchterner Hinweis auf einen Ort, an dem die Träume vieler Menschen platzen. Der Traum von einer besseren Zukunft, von einem Leben in Deutschland.

„Die Menschen sind sich der Tatsache bewusst, dass dies für sie die letzte Station in diesem Land ist“, sagt Nicolas Rinösl, der die von der Bezirksregierung Detmold betriebene Einrichtung leitet. Entsprechend gering sei bei den Inhaftierten zuweilen die Motivation, sich an Regeln zu halten – anders als etwa in einer JVA, wo die Strafgefangenen ein ureigenes Interesse daran hätten, sich in das System der Haftanstalt einzufügen, wenn etwa Hafterleichterungen oder eine vorzeitige Entlassung attraktive Anreize böten. „Ausreisepflichtige haben dagegen nur ein Ziel: ihre Abschiebung zu verhindern“, so Rinösl.

Verein engagiert sich für Menschen in Abschiebehaft

Fernseher und Kühlschrank im Haftraum werden gestellt.

An das öffentliche Interesse hat sich der 40-Jährige inzwischen gewöhnt, pflegt ganz bewusst eine Kultur der Transparenz, um Gerüchten etwa über die Haftbedingungen in der Ufa vorzubeugen. „Wir haben hier nichts zu verbergen. Davon kann sich die Presse auch gern überzeugen.“ Der Fall Bivsi in Duisburg und allen voran der verheerende Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr haben die öffentliche Diskussion über die Abschiebepraxis in Deutschland mächtig angeheizt. „Anis Amri war für uns eine Zäsur. Das hat vieles ins Rollen gebracht.“

Nicolas Rinösl von der Bezirksregierung Detmold leitet die Bürener Abschiebehaft im Kreis Paderborn.

Derweil ist die asylpolitische Entscheidung Sache der Länder, ob sie eine Einrichtung für Abschiebehaft betreiben wollen, oder nicht. Dies bleibt ein strittiges Politikum. So gibt es im Kreis Paderborn den Verein „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren“, der sich dem Kampf gegen das behördliche Instrument der Abschiebehaft verschrieben hat und gleichzeitig die Ausreisepflichtigen in Rechtsfragen berät.

„Was die Gefährder-Problematik betrifft, wird die Abschiebehaft als Mittel, die betreffenden Personen loszuwerden, stark überschätzt, da viele von ihnen ohnehin die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Sie können also gar nicht abgeschoben werden“, argumentiert Frank Gockel, Sprecher des Vereins. „Wir halten es für unzulässig, Menschen einzusperren, nur um die Verwaltungsarbeit der Ausländerbehörden zu erleichtern.“ Dabei lehne der Verein Abschiebungen nicht grundsätzlich ab – „ein besserer Weg wäre beispielsweise, ausreisepflichtigen Menschen Leistungen zu streichen, wenn sie der Aufforderung zur Ausreise nicht nachkommen“, so Gockel.