40 Jahre Deutscher Herbst: Am 13. Oktober 1977 entführten arabische Terroristen die Lufthansa-Maschine „Landshut“. Für Gabriele von Lutzau, damals Stewardess, ist sie ein Symbol der Unerpressbarkeit.

Mallorca/Wuppertal. Mitte März ist Gabriele von Lutzau mit Mann und Tochter nach Fortalezza im Nordwesten Brasiliens geflogen. Ziel der Reise: das Wrack einer Boeing 737-200, geparkt am Rand des Flugfelds, mit der früheren Kennung D-ABCE und dem Namen „Landshut“. Für Gabriele von Lutzau ist es mehr als ein Wiedersehen mit einem berühmt gewordenen Arbeitsplatz: „Uns hat die Maschine das Leben gerettet“, sagt die frühere Stewardess, die als Gabi Dillmann der „Engel von Mogadischu“ wurde.

Als die Maschine am 13. Oktober 1977 um 13.55 Uhr in Palma de Mallorca startete, deutete nichts auf irgendwelche Besonderheiten hin: Der Lufthansa-Flug LH 181 holte deutsche Touristen nach Hause; 86 Passagiere, fünf Besatzungsmitglieder. Zwei Passagiere kamen verspätet zum Gate, weshalb die spanische Polizei (was jahreslang bestritten wurde) ihre Taschen nicht weiter kontrollierte.

Stewardess Gabriele von Lutzau, geb. Dillmann, der „Engel von Mogadischu“: am 18. Oktober 1977 zusammen mit Co-Pilot Jürgen Vietor bei der Landung in Frankfurt (l.) und auf den Tag 25 Jahre später mit dem ehemaligen GSG 9-Kommandeur Ulrich Wegener in Berlin (r.).

Ein tödlicher Fehler: Sie gehörten zu einer vierköpfigen Gruppe palästinensischer Terroristen, die sich ab dem 6. Oktober in verschiedenen Hotels am Paseo Marítimo eingemietet hatten. Dorthin soll ihnen die deutsche RAF-Terroristin Monika Haas Waffen und Sprengstoff für die Entführung gebracht haben. In Reisbüros in Palma kauften die Terroristen zwei First-Class- und zwei Economy-Tickets für den Lufthansa-Flug 181 am 13. Oktober.

Die Stewardess vergisst einen Passagier – es ist der Anführer

Der Rumpf der „Landshut“ wird am 23. September dieses Jahres auf dem Flughafen von Friedrichshafen mit einem Kran auf einen Tieflader gehoben.

Der Anführer, Zohair Youssif Akache, der sich später „Kapitän Märtyrer Mahmud“ nennen ließ, verlangte im Flugzeug sofort nach einem Glas Wasser. Gabi Dillmann vergaß ihn aber zunächst. Als sie ihm das Wasser brachte, entschuldigte sie sich, dass er warten musste. Sie werde sich an ihn erinnern, antwortete er ihr.

Etwa eine halbe Stunde nach dem Abflug gab Akache den Befehl, das Cockpit zu stürmen. Mit Pistolen und Handgranaten übernahmen die Terroristen das Kommando der „Landshut“. Sie wollten nach Zypern. Kapitän Jürgen Schumann und Co-Pilot Jürgen Vietor machten den Entführern jedoch klar, dass dafür der Sprit nach Bord nicht reicht. Das neue Ziel der „Landshut“ hieß Rom.

WZ-Talkrunde mit dem „Engel von Mogadischu“

Um 14.38 Uhr schlug die Luftüberwachung im französischen Aix-en-Provence Alarm, weil LH 181 ohne erkennbaren Grund vom Kurs abwich. Als die Maschine um 15.45 Uhr in Rom-Fiumincino landete, war das Kanzleramt in Bonn bereits informiert, aber die Lage noch unklar. Am 5. September war der deutsche Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer von RAF-Terroristen entführt worden und bereits seit fünf Wochen in ihrer Gewalt.